https://sputniknews.uz/20251123/china-central-asia-hamjamiyat-53690963.html
Ван И: Хитой Марказий Осиё билан “ягона тақдирли ҳамжамият”ни шакллантириш ниятида
Ван И: Хитой Марказий Осиё билан “ягона тақдирли ҳамжамият”ни шакллантириш ниятида
Sputnik Ўзбекистон
Хитой 2026–2030 йилларда Марказий Осиё билан ҳамкорликни кенгайтиришни мақсад қилмоқда. Ван Ининг таъкидлашича, Пекин минтақавий лойиҳалар сифатини ошириш ва “тақдирли ҳамжамият” яратиш ниятида
2025-11-23T18:30+0500
2025-11-23T18:30+0500
2025-11-23T18:30+0500
ўзбекистон
қирғизистон
ван и
ҳамкорлик
ташриф
тожикистон
ташқи сиёсат
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/16/32455043_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_79e97c04f4521384f7b7d5eebfe12b26.jpg
ТОШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. Хитой ўн бешинчи беш йиллик даврида (2026–2030 йиллар) Марказий Осиё давлатлари билан янада самарали ва мазмунли ҳамкорликни амалга оширади. Бу ҳақда Хитой ташқи ишлар вазири Ван И маълум қилди.Вазирнинг таъкидлашича, Пекин Марказий Осиё давлатлари билан модернизация йўлидан биргаликда бориш, "юқори сифатли ҳамкорликни илгари суришда янги уфқларни очиш" ҳамда "ягона тақдирли ҳамжамият"ни шакллантириш ниятида.Ван Ининг айтишича, бу галги ташриф унга Қирғизистон, Ўзбекистон ва Тожикистон сиёсий барқарорликни сақлаб, жадал иқтисодий ривожланиш ва саноатлаштиришнинг янги босқичига изчил қадам қўяётгани ҳақида аниқ тасаввур берди.Унинг қайд этишича, Хитой дўстона қўшни сифатида бу жараёндан катта руҳланишни ҳис этмоқда.
https://sputniknews.uz/20251121/mirziyoev-xitoy-tashqi-ishlar-vaziri-53658355.html
ўзбекистон
қирғизистон
тожикистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/16/32455043_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b68edf29025cb285499b0cf540f74798.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
хитой, ўзбекистон, қирғизистон, тожикистон, марказий осиё, ван и, хитой тив, беш йиллик режа, 2026–2030, ҳамкорлик, модернизация, саноатлаштириш, пекин, ташқи сиёсат, киргизистон, узбекистон
хитой, ўзбекистон, қирғизистон, тожикистон, марказий осиё, ван и, хитой тив, беш йиллик режа, 2026–2030, ҳамкорлик, модернизация, саноатлаштириш, пекин, ташқи сиёсат, киргизистон, узбекистон
Ван И: Хитой Марказий Осиё билан “ягона тақдирли ҳамжамият”ни шакллантириш ниятида
Хитой ташқи ишлар вазири Ван И Марказий Осиё билан ҳамкорлик 2026–2030 йилларда янада кенгайиши, ўзаро лойиҳалар сифат ва самарадорлиги оширилиши мумкинлигини билдирди.
ТОШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik.
Хитой ўн бешинчи беш йиллик даврида (2026–2030 йиллар) Марказий Осиё давлатлари билан янада самарали ва мазмунли ҳамкорликни амалга оширади. Бу ҳақда Хитой ташқи ишлар вазири Ван И маълум қилди
.
"Кейинги йил — ўн бешинчи беш йилликнинг биринчиси. Хитой ушбу қулай имкониятдан Марказий Осиё давлатлари билан ҳамкорлик кўламини кенгайтириш, унинг мазмунини бойитиш, сифат ва самарадорликни ошириш, шунингдек, ўзаро ҳамкорлик салоҳиятини рўёбга чиқариш учун фойдаланади", — дея Ван И сўзларини келтиради Хитой ТИВ сайти.
Вазирнинг таъкидлашича, Пекин Марказий Осиё давлатлари билан модернизация йўлидан биргаликда бориш, "юқори сифатли ҳамкорликни илгари суришда янги уфқларни очиш" ҳамда "ягона тақдирли ҳамжамият"ни шакллантириш ниятида.
Ван Ининг айтишича, бу галги ташриф унга Қирғизистон, Ўзбекистон ва Тожикистон сиёсий барқарорликни сақлаб, жадал иқтисодий ривожланиш ва саноатлаштиришнинг янги босқичига изчил қадам қўяётгани ҳақида аниқ тасаввур берди.
Унинг қайд этишича, Хитой дўстона қўшни сифатида бу жараёндан катта руҳланишни ҳис этмоқда.