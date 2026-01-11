https://sputniknews.uz/20260111/tramp-kubani-kech-bolmasdan-hamkorlikka-chaqirdi-54739977.html
Трамп Кубани "кеч бўлмасдан" ҳамкорликка чақирди
Трамп Кубани "кеч бўлмасдан" ҳамкорликка чақирди
Sputnik Ўзбекистон
Куба ташқи ишлар вазири Трампга қонун ва адолат биз тарафда, деб жавоб қайтарди. 11.01.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-01-11T20:20+0500
2026-01-11T20:20+0500
2026-01-11T20:20+0500
ақш
куба
венесуэла
ақшнинг венесуэлага тажовузи
николас мадуро
дональд трамп
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/10/51280635_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_b25eb5925f88ea59f02aaf49740a6074.jpg
ТОШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. АҚШ президенти Доналд Трамп Венесуэлада Мадуро ва унинг рафиқасини ўғирлаб кетиш операциясидан сўнг Кубани ҳамкорлик қилишга чақирди.Трампнинг сўзларига кўра, Куба йиллар давомида Венесуэладан катта миқдорда нефть ва пул олган. Энди бундай бўлмайди. Олдинроқ, АҚШ президенти ижтимоий тармоқда Давлат котиби Марко Рубиони Куба президенти этиб тайинлашни "ажойиб ғоя" деб атаган эди. Кубанинг жавоби АҚШ президентининг ушбу баёнотига Куба Ташқи ишлар вазирлиги қуйидагича жавоб берди. "Куба, Қўшма Штатлардан фарқли ўлароқ, ёлланмалик билан шуғулланмайди, шантаж қилмайди ёки бошқа мамлакатлар ишларига ҳарбий аралашув қилмайди.
https://sputniknews.uz/20260103/maduro-va-uning-rafiqasi-mamlakatdan-olib-chiqildi-tramp-54623310.html
венесуэла
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/10/51280635_65:0:1188:842_1920x0_80_0_0_7051203ffb2e38845dd2bf6ade7f3d61.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ақш, куба, венесуэла , ақшнинг венесуэлага тажовузи, николас мадуро , дональд трамп
ақш, куба, венесуэла , ақшнинг венесуэлага тажовузи, николас мадуро , дональд трамп
Трамп Кубани "кеч бўлмасдан" ҳамкорликка чақирди
Куба ташқи ишлар вазири Трампга қонун ва адолат биз тарафда, деб жавоб қайтарди.
ТОШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. АҚШ президенти Доналд Трамп Венесуэлада Мадуро ва унинг рафиқасини ўғирлаб кетиш операциясидан сўнг Кубани ҳамкорлик қилишга чақирди.
"Мен уларни жуда кеч бўлмасдан олдин келишувга эришишга чақираман!" деб ёзди у якшанба куни Truth Social ижтимоий медиа платформасида.
Трампнинг сўзларига кўра, Куба йиллар давомида Венесуэладан катта миқдорда нефть ва пул олган. Энди бундай бўлмайди.
Олдинроқ, АҚШ президенти ижтимоий тармоқда Давлат котиби Марко Рубиони Куба президенти этиб тайинлашни "ажойиб ғоя" деб атаган эди.
АҚШ президентининг ушбу баёнотига Куба Ташқи ишлар вазирлиги қуйидагича жавоб берди.
"Куба, Қўшма Штатлардан фарқли ўлароқ, ёлланмалик билан шуғулланмайди, шантаж қилмайди ёки бошқа мамлакатлар ишларига ҳарбий аралашув қилмайди.
Гавана ёқилғини хоҳлаган давлатдан сотиб олиши мумкин, қонун ва адолат биз тарафда. Бироқ, Вашингтоннинг хатти-ҳаракатлари нафақат Ғарбий ярим шарнинг, балки бутун дунёнинг тинчлиги ва хавфсизлигига таҳдид солмоқда", - дейилади жавобда.