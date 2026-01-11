Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260111/tramp-kubani-kech-bolmasdan-hamkorlikka-chaqirdi-54739977.html
Трамп Кубани "кеч бўлмасдан" ҳамкорликка чақирди
Трамп Кубани "кеч бўлмасдан" ҳамкорликка чақирди
Sputnik Ўзбекистон
Куба ташқи ишлар вазири Трампга қонун ва адолат биз тарафда, деб жавоб қайтарди. 11.01.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-01-11T20:20+0500
2026-01-11T20:20+0500
ақш
куба
венесуэла
ақшнинг венесуэлага тажовузи
николас мадуро
дональд трамп
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/10/51280635_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_b25eb5925f88ea59f02aaf49740a6074.jpg
ТОШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. АҚШ президенти Доналд Трамп Венесуэлада Мадуро ва унинг рафиқасини ўғирлаб кетиш операциясидан сўнг Кубани ҳамкорлик қилишга чақирди.Трампнинг сўзларига кўра, Куба йиллар давомида Венесуэладан катта миқдорда нефть ва пул олган. Энди бундай бўлмайди. Олдинроқ, АҚШ президенти ижтимоий тармоқда Давлат котиби Марко Рубиони Куба президенти этиб тайинлашни "ажойиб ғоя" деб атаган эди. Кубанинг жавоби АҚШ президентининг ушбу баёнотига Куба Ташқи ишлар вазирлиги қуйидагича жавоб берди. "Куба, Қўшма Штатлардан фарқли ўлароқ, ёлланмалик билан шуғулланмайди, шантаж қилмайди ёки бошқа мамлакатлар ишларига ҳарбий аралашув қилмайди.
https://sputniknews.uz/20260103/maduro-va-uning-rafiqasi-mamlakatdan-olib-chiqildi-tramp-54623310.html
венесуэла
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/10/51280635_65:0:1188:842_1920x0_80_0_0_7051203ffb2e38845dd2bf6ade7f3d61.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ақш, куба, венесуэла , ақшнинг венесуэлага тажовузи, николас мадуро , дональд трамп
ақш, куба, венесуэла , ақшнинг венесуэлага тажовузи, николас мадуро , дональд трамп

Трамп Кубани "кеч бўлмасдан" ҳамкорликка чақирди

20:20 11.01.2026
© РИА НовостиДональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным на Аляске
Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным на Аляске - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости
Oбуна бўлиш
Куба ташқи ишлар вазири Трампга қонун ва адолат биз тарафда, деб жавоб қайтарди.
ТОШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. АҚШ президенти Доналд Трамп Венесуэлада Мадуро ва унинг рафиқасини ўғирлаб кетиш операциясидан сўнг Кубани ҳамкорлик қилишга чақирди.
"Мен уларни жуда кеч бўлмасдан олдин келишувга эришишга чақираман!" деб ёзди у якшанба куни Truth Social ижтимоий медиа платформасида.
Трампнинг сўзларига кўра, Куба йиллар давомида Венесуэладан катта миқдорда нефть ва пул олган. Энди бундай бўлмайди.
Олдинроқ, АҚШ президенти ижтимоий тармоқда Давлат котиби Марко Рубиони Куба президенти этиб тайинлашни "ажойиб ғоя" деб атаган эди.

Кубанинг жавоби

АҚШ президентининг ушбу баёнотига Куба Ташқи ишлар вазирлиги қуйидагича жавоб берди.
"Куба, Қўшма Штатлардан фарқли ўлароқ, ёлланмалик билан шуғулланмайди, шантаж қилмайди ёки бошқа мамлакатлар ишларига ҳарбий аралашув қилмайди.
Гавана ёқилғини хоҳлаган давлатдан сотиб олиши мумкин, қонун ва адолат биз тарафда. Бироқ, Вашингтоннинг хатти-ҳаракатлари нафақат Ғарбий ярим шарнинг, балки бутун дунёнинг тинчлиги ва хавфсизлигига таҳдид солмоқда", - дейилади жавобда.
США нанесли удары по объектам газотранспортной инфраструктуры в Каракасе. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.01.2026
Мадуро қўлга олиниб АҚШга олиб кетилди — Трамп
3 Январ, 14:37
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0