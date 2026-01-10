https://sputniknews.uz/20260110/axmat-maxsus-kuchlari-10-ta-shved-bmpsini-yoq-qildi-54722322.html
Украина армиясининг айрим бўлинмалари қўмондонлик буйруқларини бажаришдан бош тортмоқда. 10.01.2026, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. "Шимол" кучлар гуруҳи таркибида фаолият юритувчи "Ахмат" махсус кучлар бўлинмалари Суми вилоятида 10 Швецияда ишлаб чиқилган CV90 пиёдалар жанговар машинасини йўқ қилди. Маълумот учун, 2023 йилда Швеция ҳукумати Киевга 50 та CV90 пиёда жанговар машинасини совға қилди. Турли манбаларга кўра, ҳар бир транспорт воситаси ўртача 10-12 миллион доллар туради.Россия хавфсизлик идоралари маълум қилишича, Украина армиясининг 158 ва 119-бригадалари аскарлари фронт чизиқларига узоқ вақт давомида қолиб кетгани сабабли қўмондонлик буйруқларини бажаришдан бош тортмоқда."Украина Қуролли Кучларининг баъзи бўлинмалари жанговар барқарорлигини йўқотишни бошладилар. Андреэвка яқинида 158-алоҳида механизациялашган бригада ҳарбий хизматчилари қўмондонлик буйруқларини бажаришдан очиқчасига бош тортмоқдалар", деди агентлик манбаси.
