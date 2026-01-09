https://sputniknews.uz/20260109/nyu-yorkda-migratsiya-reydlariga-qarshi-norozilik-namoyishi-bolib-otdi-54704538.html
Нью-Йоркда миграция рейдларига қарши норозилик намойиши бўлиб ўтди
Нью-Йоркда миграция рейдларига қарши норозилик намойиши бўлиб ўтди
Sputnik Ўзбекистон
Намойишлар Миннеаполисда бир аёл отиб ўлдирилганидан кейин бутун мамлакат бўйлаб бўлиб ўтмоқда. 09.01.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-01-09T11:06+0500
2026-01-09T11:06+0500
2026-01-09T11:06+0500
ақш
намойиш
норозилик намойиши
полиция
миграция
дональд трамп
видео
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/09/54704152_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1f508ec3e5192757b28915fc356cb42b.jpg
ТОШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Нью-Йоркда миграция рейдларига қарши норозилик намойиши бўлиб ўтди, деб хабар қилмоқда RT мухбири воқеа жойидан. Эслатиб ўтамиз, 7 январь куни Миннеаполис шаҳрида АҚШ Иммиграция ва Божхона Назорати (ICE) ходими 37 ёшли Рене Никол Гудни отиб ўлдирган эди.Вилоят хавфсизлиги котиби Кристи Ноэмнинг сўзларига кўра, Гуд "офицер ўт очишдан олдин уни ўз машинасида босиб кетишга" уринган.Маълумот учун, бир неча йил олдин АҚШда бошланган BLM (Blac liives matter) ҳаракати ҳам айнан Миннеаполисда қора танли фуқаронинг полиция ходими томонидан ўлдирилиши оқибатида бошланган эди.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/09/54704152_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_dbb3c8ea6f9bfe53cc6e3cfd058595a2.jpg
Протесты против ICE в США из-за убийства женщины
Sputnik Ўзбекистон
Губернатор Миннесоты Тим Уолц ранее распорядился привести Национальную гвардию в состояние повышенной готовности.
🔹 Подписаться на РИА Новости
2026-01-09T11:06+0500
true
PT1M07S
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ақш, намойиш, норозилик намойиши, полиция, миграция, дональд трамп, видео, видео
ақш, намойиш, норозилик намойиши, полиция, миграция, дональд трамп, видео, видео
Нью-Йоркда миграция рейдларига қарши норозилик намойиши бўлиб ўтди
Намойишлар Миннеаполисда бир аёл отиб ўлдирилганидан кейин бутун мамлакат бўйлаб бўлиб ўтмоқда.
ТОШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Нью-Йоркда миграция рейдларига қарши норозилик намойиши бўлиб ўтди, деб хабар қилмоқда RT мухбири воқеа жойидан.
Намойишчилар "ICE террорини тўхтатинг" ва "Шаҳарларимизга қўшинлар киритманг" ёзувлари билан чиққан.
Эслатиб ўтамиз, 7 январь куни Миннеаполис шаҳрида АҚШ Иммиграция ва Божхона Назорати (ICE) ходими 37 ёшли Рене Никол Гудни отиб ўлдирган эди.
Вилоят хавфсизлиги котиби Кристи Ноэмнинг сўзларига кўра, Гуд "офицер ўт очишдан олдин уни ўз машинасида босиб кетишга" уринган.
Маълумот учун, бир неча йил олдин АҚШда бошланган BLM (Blac liives matter) ҳаракати ҳам айнан Миннеаполисда қора танли фуқаронинг полиция ходими томонидан ўлдирилиши оқибатида бошланган эди.