Сергей Ростовцев ASEAN Track Series мусобақасида икки олтин медаль қўлга киритди
Малайзияда ўтаётган ASEAN Track Series мусобақасида ўзбекистонлик Сергей Ростовцев “scratch” ва “elimination” дастурларида ғалаба қозонди. У терма жамоага қаторaсига учинчи олтин медални олиб келди.
спорт
велотрек
олтин медаль
мусобақа
малайзия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/08/54698171_0:403:845:878_1920x0_80_0_0_b55017153d6ce321cc267541acd01395.jpg
ТОШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Малайзиянинг Нилаи шаҳрида ўтаётган велоспортнинг трек йўналиши бўйича ASEAN Track Series мусобақасида ўзбекистонлик спортчи Сергей Ростовцев “scratch” ва “elimination” дастурларида ғалаба қозонди. Бу ҳақда Велосипед спорти федерацияси матбуот хизмати хабар берди.Шунингдек, аёллар ўртасида ўтказилган “омниум” беллашувларида Нафосат Козиева тўртинчи натижани қайд этди.Маълум қилинишича, Ўзбекистон терма жамоаси мазкур мусобақада янги иш бошлаган хорижий мураббийлар — эркаклар жамоаси бош мураббийи Йохан Дорнбуш ва аёллар жамоаси мураббийи Олга Забелинская раҳбарлигида иштирок этмоқда.
малайзия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/08/54698171_0:324:845:958_1920x0_80_0_0_cd6b50abee81c07ff6af75fb41951f0a.jpg
ТОШКЕНТ, 8 янв — Sputnik.
Малайзиянинг Нилаи шаҳрида ўтаётган велоспортнинг трек йўналиши бўйича ASEAN Track Series мусобақасида ўзбекистонлик спортчи Сергей Ростовцев “scratch” ва “elimination” дастурларида ғалаба қозонди. Бу ҳақда Велосипед спорти федерацияси матбуот хизмати хабар берди
.
Ушбу натижа билан Ростовцев Ўзбекистон терма жамоаси ҳисобида қаторасига учинчи олтин медални таъминлади.
Шунингдек, аёллар ўртасида ўтказилган “омниум” беллашувларида Нафосат Козиева тўртинчи натижани қайд этди.
Маълум қилинишича, Ўзбекистон терма жамоаси мазкур мусобақада янги иш бошлаган хорижий мураббийлар — эркаклар жамоаси бош мураббийи Йохан Дорнбуш ва аёллар жамоаси мураббийи Олга Забелинская раҳбарлигида иштирок этмоқда.