https://sputniknews.uz/20260107/rostovtsev-asean-track-series-birinchi-orin-54678591.html
Ўзбекистон велоспорти: Ростовцев ASEAN Track Series мусобақасида биринчи ўринни эгаллади
Ўзбекистон велоспорти: Ростовцев ASEAN Track Series мусобақасида биринчи ўринни эгаллади
Sputnik Ўзбекистон
ASEAN Track Series мусобақасининг биринчи кунида Ўзбекистон терма жамоаси аъзоси Сергей Ростовцев омниум дастурида ғолиб бўлди. Ушбу натижа жаҳон чемпионати ва Лос-Анжелес–2028 Олимпия ўйинлари учун муҳим аҳамиятга эга.
2026-01-07T16:32+0500
2026-01-07T16:32+0500
2026-01-07T16:32+0500
спорт
велотрек
олтин медаль
ўзбекистон
олимпиада
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/07/54678199_0:69:775:504_1920x0_80_0_0_cc209997b6c5ccce03da24f47492a5da.jpg
ТОШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Малайзияда ўтаётган “ASEAN Track Series” мусобақаларининг биринчи кунида омниум дастури бўйича беллашувларда Ўзбекистон терма жамоаси сафида илк бор иштирок этган Сергей Ростовцев ғолиб бўлди. Бу ҳақда Велосипед спорти федерацияси матбуот хизмати хабар берди.Қайд этилишича, ушбу натижа Сергей Ростовцев учун жаҳон чемпионатида иштирок этиш йўлида муҳим қадам ҳисобланади.Маълумот учун, Олимпия ўйинлари дастурига киритилган велотрек йўналишларидан бири бўлган омниум энг мураккаб ва нуфузли турлардан ҳисобланади. Ушбу дастурда муваффақият қозониш спортчидан юқори даражадаги чидамлилик, тактик тайёргарлик ва тезкор фикрлашни талаб этади.
https://sputniknews.uz/20251228/uzbekistan-ogir-atletikachilar-musobaqa-ikkinchi-54513027.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/07/54678199_0:0:775:581_1920x0_80_0_0_484c49be2091962ade37a2cb5bcd4748.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
asean track series, сергей ростовцев, ўзбекистон терма жамоаси, велотрек, омниум, халқаро мусобақа, жаҳон чемпионати, лос-анжелес 2028, олимпия рейтинги, велоспорт ўзбекистон
asean track series, сергей ростовцев, ўзбекистон терма жамоаси, велотрек, омниум, халқаро мусобақа, жаҳон чемпионати, лос-анжелес 2028, олимпия рейтинги, велоспорт ўзбекистон
Ўзбекистон велоспорти: Ростовцев ASEAN Track Series мусобақасида биринчи ўринни эгаллади
Сергей Ростовцев омниум дастурида ғалаба қозониб, жаҳон чемпионати ҳамда “Лос-Анжелес–2028” Олимпия ўйинлари учун рейтинг очколари йўлида муҳим натижа қайд этди
ТОШКЕНТ, 7 янв — Sputnik.
Малайзияда ўтаётган “ASEAN Track Series” мусобақаларининг биринчи кунида омниум дастури бўйича беллашувларда Ўзбекистон терма жамоаси сафида илк бор иштирок этган Сергей Ростовцев ғолиб бўлди. Бу ҳақда Велосипед спорти федерацияси матбуот хизмати хабар берди
.
Қайд этилишича, ушбу натижа Сергей Ростовцев учун жаҳон чемпионатида иштирок этиш йўлида муҳим қадам ҳисобланади.
Шунингдек, Ўзбекистон спортчиларининг халқаро мусобақалардаги муваффақиятли иштироки “Лос-Анжелес–2028” ёзги Олимпия ўйинлари учун зарур бўлган рейтинг очколарини жамғаришга хизмат қилади.
Маълумот учун, Олимпия ўйинлари дастурига киритилган велотрек йўналишларидан бири бўлган омниум энг мураккаб ва нуфузли турлардан ҳисобланади. Ушбу дастурда муваффақият қозониш спортчидан юқори даражадаги чидамлилик, тактик тайёргарлик ва тезкор фикрлашни талаб этади.