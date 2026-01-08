Мирзиёев прокуратура органлари ходимлари ва фахрийларини касб байрами билан табриклади

https://sputniknews.uz/20260108/mirziyoev-prokuratura-xodimlar-bayram-tabrik-54688308.html
ТОШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев 8 январь — Ўзбекистон Республикаси прокуратура органлари ходимлари куни муносабати билан соҳа ходимлари ва фахрийларига табрик йўллади. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Давлат раҳбари сўнгги йилларда прокуратура органлари фаолиятида кенг кўламли ислоҳотлар амалга оширилганини, тизим халққа яқинлашиб, инсон ҳуқуқлари, қонунийлик ва адолатни таъминлашда самарали иш олиб бораётганини қайд этди.Шунингдек, жиноятчилик профилактикаси, иқтисодий жиноятларга қарши кураш, кибержиноятларни аниқлаш ҳамда коррупцияга қарши курашишда прокуратура органлари олдида муҳим вазифалар тургани таъкидланди.Якунда Президент барча соҳа вакилларини касб байрами билан қутлаб, уларга соғлиқ, омад ва масъулиятли фаолиятларида муваффақият тилади.
