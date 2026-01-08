Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260108/mirziyoev-prokuratura-kuni-mukofotlash-54685713.html
Шавкат Мирзиёев прокуратура ходимлари куни муносабати билан айрим ходимларни мукофотлади
Шавкат Мирзиёев прокуратура ходимлари куни муносабати билан айрим ходимларни мукофотлади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев прокуратура органлари ходимларини давлат мукофотлари билан тақдирлаш тўғрисида фармон имзолади. Жами 10 нафар соҳа вакили орден ва медаллар билан мукофотланди.
2026-01-08T10:21+0500
2026-01-08T10:23+0500
жамият
ўзбекистон
бош прокуратура
байрам
тақдирлаш
мукофот
"шуҳрат" медали
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/19/51496113_0:78:900:584_1920x0_80_0_0_f3a978ce7122fde99e3551eea79fc5a2.jpg
ТОШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев 8 январь — Прокуратура органлари ходимлари куни муносабати билан бир гуруҳ соҳа вакилларини мукофотлаш тўғрисида фармон имзолади. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Фармон матнида айтилишича, мамлакатимиз прокуратура органларида кўп йиллик фидокорона меҳнати, юртимизда қонунийлик ҳамда ҳуқуқ-тартиботни мустаҳкамлашга қўшган катта ҳиссаси, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини, жамият ва давлатнинг қонун билан қўриқланадиган манфаатларини ҳимоя қилиш йўлидаги ибратли фаолияти, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ҳамда жамиятда ҳуқуқий маданиятни ошириш, ёш авлодни Ватанга муҳаббат ва садоқат руҳида тарбиялаш борасидаги алоҳида хизматлари учун соҳа вакиллари мукофотланган.Фармонга мувофиқ, жами 10 нафар соҳа вакили давлат мукофотлари билан тақдирланди. Жумладан:"Меҳнат шуҳрати" ордени билан:"Мардлик" ордени билан:"Дўстлик" ордени билан:"Жасорат" медали билан:"Содиқ хизматлари учун" медали билан:"Шуҳрат" медали билан:
https://sputniknews.uz/20251105/prokuratura-tergov-raqamlashtirish-53245408.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/19/51496113_42:0:842:600_1920x0_80_0_0_e90d70b77644e240dcc570a85e3ee2f9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
шавкат мирзиёев, ўзбекистон президенти, президент фармони, прокуратура ходимлари, давлат мукофотлари, орден ва медаллар, прокуратура органлари, мукофотлаш, президент матбуот хизмати, ўзбекистон янгиликлари
шавкат мирзиёев, ўзбекистон президенти, президент фармони, прокуратура ходимлари, давлат мукофотлари, орден ва медаллар, прокуратура органлари, мукофотлаш, президент матбуот хизмати, ўзбекистон янгиликлари

Шавкат Мирзиёев прокуратура ходимлари куни муносабати билан айрим ходимларни мукофотлади

10:21 08.01.2026 (янгиланди: 10:23 08.01.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.01.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Прокуратура органлари ходимлари куни муносабати билан соҳа ривожига муносиб ҳисса қўшган бир гуруҳ ходимлар давлат мукофотларига сазовор бўлди
ТОШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев 8 январь — Прокуратура органлари ходимлари куни муносабати билан бир гуруҳ соҳа вакилларини мукофотлаш тўғрисида фармон имзолади. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Фармон матнида айтилишича, мамлакатимиз прокуратура органларида кўп йиллик фидокорона меҳнати, юртимизда қонунийлик ҳамда ҳуқуқ-тартиботни мустаҳкамлашга қўшган катта ҳиссаси, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини, жамият ва давлатнинг қонун билан қўриқланадиган манфаатларини ҳимоя қилиш йўлидаги ибратли фаолияти, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ҳамда жамиятда ҳуқуқий маданиятни ошириш, ёш авлодни Ватанга муҳаббат ва садоқат руҳида тарбиялаш борасидаги алоҳида хизматлари учун соҳа вакиллари мукофотланган.
Фармонга мувофиқ, жами 10 нафар соҳа вакили давлат мукофотлари билан тақдирланди. Жумладан:
"Меҳнат шуҳрати" ордени билан:
Калонов Ботир Хамзаевич — прокуратура фахрийларини ижтимоий қўллаб-қувватлаш жамоатчилик маркази раиси
"Мардлик" ордени билан:
Юнусов Марат Эркинович — Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг биринчи ўринбосари
"Дўстлик" ордени билан:
Разакова Гулчехра Нарзуллаевна — Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг Тошкент шаҳар бошқармаси катта инспектори
"Жасорат" медали билан:
Зарипов Жамшид Баходирович — Жиззах вилояти прокуратураси бўлим бошлиғи
Махмудов Муродбек Мадиёрович — Президент Администрацияси масъул ходими
"Содиқ хизматлари учун" медали билан:
Ахмедов Бахридин Тожиевич — Навоий ихтисослаштирилган прокурори ўринбосари
Рахимов Урал Ташбулович — Самарқанд вилояти Тойлоқ тумани прокурорининг катта ёрдамчиси
Юнусов Баходир Холиярович — Сурхондарё вилояти Қизириқ тумани прокурори
"Шуҳрат" медали билан:
Гаиббаева Нигина Тайиржоновна — Наманган вилояти прокуратураси бўлим бошлиғи
Қобулов Дилмурод Қобулович — Сирдарё вилояти прокурори ўринбосари
Бош прокуратура - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.11.2025
Инсон омили камаяди: прокуратура фаолияти ва тергов жараёни рақамлаштирилмоқда
5 Ноябр 2025, 12:00
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0