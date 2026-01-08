https://sputniknews.uz/20260108/europe-trump-qarshilik-tayyorgarlik-54688121.html
Европада Трамп билан кескин сиёсий қарама-қаршиликка тайёргарлик чақириқлари янграмоқда
Европа Иттифоқи Дональд Трампнинг Гренландияга оид даъволари фонида у билан тўғридан-тўғри сиёсий қарама-қаршиликка тайёрланишга чақирди. Бу ҳақда Politico дипломатик манбаларга таяниб ёзди.
Нашрнинг қайд этишича, агар илгари Европа ҳукуматлари Трампнинг Гренландияни босиб олиш бўйича таҳдидларини жиддий қабул қилмаган бўлса, ҳозир бу масалага муносабат ўзгарган
ТОШКЕНТ, 8 янв — Sputnik.
Европа Иттифоқи АҚШ президенти Дональд Трампнинг Гренландияга доир даъволари фонида у билан тўғридан-тўғри қарама-қаршиликка тайёрланишга чақирди. Бу ҳақда Politico нашри Европа Иттифоқидаги исми ошкор этилмаган дипломатга таяниб ёзмоқда
"Биз Трамп билан тўғридан-тўғри конфронтацияга тайёр бўлишимиз керак. У тажовузкор кайфиятда, шу боис тўлиқ тайёргарлик режимида бўлиш зарур", — деди дипломат нашрга.
Таъкидланишича, Европа расмийлари энди АҚШ етакчисининг кескин риторикасини эътиборсиз қолдирмасдан, уни қандай тўхтатиш мумкинлиги юзасидан фаол изланмоқда.
Маълум қилинишича, 2025 йил декабрь ойида Дональд Трамп Луизиана штати губернатори Жефф Лендрини Гренландия масаласи бўйича махсус вакил этиб тайинлаганини эълон қилган. Кейинчалик губернатор Қўшма Штатларнинг оролни ўз қисмига айлантириш нияти борлигини тасдиқлаган.
Бунга жавобан, Дания ташқи ишлар вазири Ларс Лёкке Расмуссен норозилигини билдириб, АҚШнинг Копенгагендаги элчисини ТИВга чақиришини маълум қилган.
Шунингдек, Дания бош вазири Метте Фредериксен ва Гренландия бош вазири Йенс-Фредерик Нильсен қўшма баёнот билан чиқиб, АҚШни оролни босиб олишдан огоҳлантирган ва ҳудудий яхлитликка ҳурмат талаб қилинганини таъкидлаган.
4 январь куни Оқ уй маъмурияти раҳбари ўринбосари Стивен Миллернинг рафиқаси Кетти Миллер Х ижтимоий тармоғида АҚШ байроғи рангларида безатилган ва “Тез орада” деган ёзув туширилган Гренландия харитаси акс этган суратни жойлаштирган.
Гренландия бош вазири Нильсен эса мазкур тасвирни ҳурматсизлик деб баҳолаб, вазиятни кескинлаштириш учун асос йўқлигини билдирган.
Трамп Гренландия АҚШ таркибига кириши кераклигини бир неча бор таъкидлаган. Шу билан бирга, у Гренландия устидан назорат ўрнатиш учун ҳарбий куч қўлланилмаслигига кафолат беришдан бош тортган.
Маълумот учун, Гренландия 1953 йилга қадар Дания мустамлакаси бўлган. 2009 йилдан эса у ўзини ўзи бошқариш ҳуқуқига эга автоном ҳудуд ҳисобланади.