Газ, сув, электр, парковка: 2025 йилда қайси хизматлар энг кўп қимматлади ва арзонлади
Газ, сув, электр, парковка: 2025 йилда қайси хизматлар энг кўп қимматлади ва арзонлади
2025 йилда Ўзбекистонда газ, сув, электр энергияси ва транспорт хизматлари нархи ошди. Марказий банк инфографикаси хизматлар нархларидаги ўзгаришлар ва инфляция суръатларини кўрсатди.
2026-01-07T19:19+0500
2026-01-07T19:19+0500
ТОШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. 2025 йилда Ўзбекистонда тармоқдаги газ нархи 39,2 фоизга, совуқ сув — 35,1 фоизга, чиқинди олиб чиқиш хизмати учун тўловлар эса 32,5 фоизга қимматлаган. Бу Марказий банкнинг йиллик инфляция кўрсаткичлари бўйича таҳлилий инфографикасида маълум қилинди.Шунингдек, 2025 йилда қуйидаги хизматлар нархлари сезиларли даражада ошган:Айни пайтда айрим хизматлар нархи арзонлашган:Таъкидланишича, нархлар индекси саватига киритилган 90 турдаги хизматдан 66 таси, яъни 73 фоизининг, йиллик нарх ўсиши 10 фоиздан паст бўлган.
Газ, сув, электр, парковка: 2025 йилда қайси хизматлар энг кўп қимматлади ва арзонлади

19:19 07.01.2026
2025 йилда Ўзбекистонда бир қатор коммунал ва сервис хизматлари нархлари сезиларли ошган бўлса, айрим хизматлар арзонлашган
Ўзбекистонда озиқ-овқат нархлари қандай ўзгарди?
