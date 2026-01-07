https://sputniknews.uz/20260107/uzbekistan-narxlar-ozgarish-54672898.html
Ўзбекистонда озиқ-овқат нархлари қандай ўзгарди?
Sputnik Ўзбекистон
2025 йил декабрь ойида Ўзбекистонда истеъмол нархлари индекси ойлик ҳисобда 100,9 фоиз, йиллик ҳисобда 107,3 фоизни ташкил этди. Айрим озиқ-овқат маҳсулотлари нархлари ошди, айримларида пасайиш кузатилди.
инфографика
инфляция
нарх-наво
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/07/54668607_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_76512751ee5057d253e4b8b28bb3d010.jpg
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил декабрь ойида йиғма истеъмол нархлари индекси ойлик ҳисобда 100,9 фоиз, йиллик ҳисобда эса 107,3 фоизни ташкил этди.Бу кўрсаткичлар 2024 йил декабри билан солиштирилганда сезиларли даражада паст бўлиб, ўтган йилда мос равишда 101 фоиз ва 109,8 фоиз қайд этилган эди.Озиқ-овқат маҳсулотлари орасида декабрь ойида сезиларли қимматлашув тухум, помидор ва олма нархларида кузатилган. Шу билан бирга, сабзи, шакар ва гуруч нархлари пасайган.Батафсил маълумотлар Sputnik Ўзбекистон инфографикасида келтирилган.
2026
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/07/54668607_165:0:1125:720_1920x0_80_0_0_4642f0f13843c0e1022160e65e3672a0.jpg
