Давлат ва ЕОИИ талабларига жавоб бермаган "рангли" чойлар Қозоғистонда сотувдан олинди
Қозоғистонда давлат қонунчилиги ва ЕОИИ техник регламентларига мос келмаган айрим ранг қўшилган чой маҳсулотларини олиб кириш ва сотиш тақиқланди. Қарор санитария текширувлари асосида қабул қилинган.
ТОШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Қозоғистонда Бош давлат санитария врачининг қарори билан айрим қора чой маҳсулотларини олиб кириш ва сотишга нисбатан вақтинчалик санитария чоралари жорий этилди.Тақиқ маҳсулотлар Қозоғистоннинг норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари, шунингдек ЕОИИнинг озиқ-овқат маҳсулотлари хавфсизлиги, озиқ-овқат қўшимчалари ва ароматизаторларга қўйиладиган талаблар ҳамда маркировкалаш бўйича техник регламентларига мувофиқ эмаслиги сабабли киритилган.Айрим чой намуналари таркибида қўлланилиши тақиқланган озиқ-овқат бўёқлари аниқланган. Хусусан, қуйидаги бўёқлар қайд этилган:Шу муносабат билан қуйидаги қора чой турларини олиб кириш ва сотиш тақиқланди:
15:53 07.01.2026 (янгиланди: 16:04 07.01.2026)
ТОШКЕНТ, 7 янв — Sputnik.
Қозоғистонда Бош давлат санитария врачининг қарори билан айрим қора чой маҳсулотларини олиб кириш ва сотишга нисбатан вақтинчалик санитария чоралари жорий этилди
.
Тақиқ маҳсулотлар Қозоғистоннинг норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари, шунингдек ЕОИИнинг озиқ-овқат маҳсулотлари хавфсизлиги, озиқ-овқат қўшимчалари ва ароматизаторларга қўйиладиган талаблар ҳамда маркировкалаш бўйича техник регламентларига мувофиқ эмаслиги сабабли киритилган.
Айрим чой намуналари таркибида қўлланилиши тақиқланган озиқ-овқат бўёқлари аниқланган. Хусусан, қуйидаги бўёқлар қайд этилган:
сариқ “Қуёш ботиши” (E110),
Бундан ташқари, чой қадоқларида ишлаб чиқариш ва қадоқлаш манзиллари нотўғри кўрсатилган бўлиб, бу санитария-эпидемиология соҳасида фаолият юритиш учун зарур рухсатнома ҳужжатлари мавжуд эмаслигини кўрсатади.
Шу муносабат билан қуйидаги қора чой турларини олиб кириш ва сотиш тақиқланди:
“
Апамның шәйі Premium Gold”, “Al-Hayat Gold”, “Balqiya Premium Gold” — ишлаб чиқарувчи: “Orda Trade Astana” МЧЖ;
“Sultan Suleyman”, “Pakistan Tea” — ишлаб чиқарувчи: “Real Trade Astana” МЧЖ;
“Balqiya Premium Gold” — ишлаб чиқарувчи: “Al-Hadiya” ХК;
“Aje Onim” — ишлаб чиқарувчи: “Orda Chay” ХК;
“Al-Hayat Gold” — ишлаб чиқарувчи: “Empire KENIY E.P.Z. Limited”;
“Al-Jannat Premium” — ишлаб чиқарувчи: “Ferdaus” ХК;
“Alfarah” — ишлаб чиқарувчиси қадоқда кўрсатилмаган.