https://sputniknews.uz/20260107/humans-octagram-tekshiruv-materiallar-iibb-54671866.html
“Humans” иши: “Octagram” бўйича текширув материаллари ИИББга топширилди
“Humans” иши: “Octagram” бўйича текширув материаллари ИИББга топширилди
Sputnik Ўзбекистон
Марказий банк “Humans” МЧЖга тўлов хизматлари кўрсатган “Octagram” тўлов ташкилоти бўйича текширув натижаларини Тошкент шаҳар ИИББга тақдим этди. Ҳолат қонунчилик доирасида ўрганилмоқда.
2026-01-07T12:53+0500
2026-01-07T12:53+0500
2026-01-07T12:53+0500
марказий банк
жамият
ўзбекистон
пуллар
иибб
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/09/46044785_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_66f7caece7892237a1467136ca03dde1.jpg
ТОШКЕНТ, 7 янв — Sputnik.“Humans” МЧЖга тўлов хизматларини тақдим этган “Octagram” АЖ тўлов ташкилотида ўтказилган текширув якунлари бўйича тайёрланган маълумотнома Тошкент шаҳар ИИББга тақдим этилди. Бу ҳақда Марказий банк матбуот хизмати хабар қилди.Қайд этилишича, бундан олдин Марказий банкнинг тегишли фармойиши асосида ишчи гуруҳ тузилиб, текширув ишлари амалга оширилган.Шунингдек, ушбу ҳолат бўйича фуқароларга ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга мурожаат қилиш тавсия этилган.
https://sputniknews.uz/20251209/humans-tolovlar-toxtatilish-54043914.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/09/46044785_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b1e17365edb8b69198bac6cdffca381e.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
humans мчж, octagram аж, тўлов хизматлари, марказий банк, текширув натижалари, тошкент шаҳар иибб, тўлов ташкилотлари, молиявий назорат, ўзбекистон
humans мчж, octagram аж, тўлов хизматлари, марказий банк, текширув натижалари, тошкент шаҳар иибб, тўлов ташкилотлари, молиявий назорат, ўзбекистон
“Humans” иши: “Octagram” бўйича текширув материаллари ИИББга топширилди
“Octagram” АЖга оид текширув материаллари Тошкент шаҳар ИИББга тақдим этилди. Шунингдек, фуқароларга ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга мурожаат қилиш мумкинлиги билдирилди
ТОШКЕНТ, 7 янв — Sputnik.
“Humans” МЧЖга тўлов хизматларини тақдим этган “Octagram” АЖ тўлов ташкилотида ўтказилган текширув якунлари бўйича тайёрланган маълумотнома Тошкент шаҳар ИИББга тақдим этилди. Бу ҳақда Марказий банк матбуот хизмати хабар қилди
.
Маълум қилинишича, айни пайтда мазкур ҳолат Тошкент шаҳар ИИББ томонидан қонунчиликда белгиланган тартибда ўрганилмоқда.
Қайд этилишича, бундан олдин Марказий банкнинг тегишли фармойиши асосида ишчи гуруҳ тузилиб, текширув ишлари амалга оширилган.
Шунингдек, ушбу ҳолат бўйича фуқароларга ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга мурожаат қилиш тавсия этилган.