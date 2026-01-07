Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260107/afghanistan-ozbek-tili-cheklovlar-xabarlar-rad-54668306.html
Афғонистон университетида Ўзбек тили ва адабиёти факультети очилади —чекловлар рад этилди
Афғонистон университетида Ўзбек тили ва адабиёти факультети очилади —чекловлар рад этилди
Sputnik Ўзбекистон
Афғонистонда илк бор Жоузжон давлат университети магистратурасида "Ўзбек тили ва адабиёти" ташкил этиш режалаштирилмоқда. Афғонистон расмийлари ўзбек тили қўлланилишига нисбатан ҳеч қандай чеклов мавжуд эмаслигини маълум қилди
2026-01-07T09:37+0500
2026-01-07T09:41+0500
ўзбекистон
тил ва адабиёт
ўзбек тили
ўзбекистон тив
афғонистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/07/54667756_0:16:780:455_1920x0_80_0_0_a1fd15c1edd3ca8c12f2ab8e09e54a67.png
ТОШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Афғонистон тарихида илк бор Жоузжон давлат университетида жорий йилдан бошлаб магистратура босқичида "Ўзбек тили ва адабиёти" факультетини ташкил этиш режалаштирилмоқда. Бу ҳақда Афғонистон Ташқи ишлар вазирлиги расмий вакили Ўзбекистон ТИВ мурожаатига жавобан маълум қилди.Қайд этилишича, мазкур мурожаат сўнгги кунларда айрим ОАВ ва ижтимоий тармоқларда Афғонистонда ўзбек тили қўлланилиши чекланаяпти, деган хабарлар тарқалиши билан боғлиқ.Афғонистон расмийлари ушбу маълумотлар асоссиз эканини таъкидлаб, мамлакат ҳудудида ўзбек тилидан фойдаланишга нисбатан ҳеч қандай чеклов мавжуд эмаслигини билдирди.Ушбу тартибга кўра, таълим муассасалари пештоқларидаги ёзувлар бутун мамлакат бўйлаб пушту, дарий ва инглиз тилларида берилади.Шу билан бирга, мамлакатнинг шимолий ҳудудлари, жумладан Саманган университети учун истисно тариқасида ёзувлар пушту, дарий ва ўзбек тилларида акс эттирилиши белгиланган.
https://sputniknews.uz/20251021/prezident-uzbek-til-korpus-topshiriq-52873543.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/07/54667756_77:0:704:470_1920x0_80_0_0_7d46dfdffab5b8a0a6ae94b20e55e0a4.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
афғонистон, жоузжон давлат университети, ўзбек тили, ўзбек адабиёти, магистратура, афғонистон таълим тизими, ўзбек тили мақоми, саманган университети, афғонистон тив, ўзбекистон тив, пушту тили, дарий тили, узбекистон, афгонистон
афғонистон, жоузжон давлат университети, ўзбек тили, ўзбек адабиёти, магистратура, афғонистон таълим тизими, ўзбек тили мақоми, саманган университети, афғонистон тив, ўзбекистон тив, пушту тили, дарий тили, узбекистон, афгонистон

Афғонистон университетида Ўзбек тили ва адабиёти факультети очилади —чекловлар рад этилди

09:37 07.01.2026 (янгиланди: 09:41 07.01.2026)
© Джузджанский государственный университетВ госуниверситете Афганистана планируется открыть факультет "Узбекский язык и литература" в магистратуре
В госуниверситете Афганистана планируется открыть факультет Узбекский язык и литература в магистратуре - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.01.2026
© Джузджанский государственный университет
Oбуна бўлиш
Афғонистон расмийлари ўзбек тили чекланмаганини ва Жоузжонда "Ўзбек тили ва адабиёти" магистратураси очилиши режалаштирилаётганини билдирди
ТОШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Афғонистон тарихида илк бор Жоузжон давлат университетида жорий йилдан бошлаб магистратура босқичида "Ўзбек тили ва адабиёти" факультетини ташкил этиш режалаштирилмоқда. Бу ҳақда Афғонистон Ташқи ишлар вазирлиги расмий вакили Ўзбекистон ТИВ мурожаатига жавобан маълум қилди.
Қайд этилишича, мазкур мурожаат сўнгги кунларда айрим ОАВ ва ижтимоий тармоқларда Афғонистонда ўзбек тили қўлланилиши чекланаяпти, деган хабарлар тарқалиши билан боғлиқ.
Афғонистон расмийлари ушбу маълумотлар асоссиз эканини таъкидлаб, мамлакат ҳудудида ўзбек тилидан фойдаланишга нисбатан ҳеч қандай чеклов мавжуд эмаслигини билдирди.
Маълум қилинишича, айни пайтда мамлакат бўйлаб олий таълим муассасалари ва умумтаълим мактаблари пештоқларидаги ёзувларни ягона стандарт асосида тартибга солиш ишлари олиб борилмоқда.
Ушбу тартибга кўра, таълим муассасалари пештоқларидаги ёзувлар бутун мамлакат бўйлаб пушту, дарий ва инглиз тилларида берилади.
Шу билан бирга, мамлакатнинг шимолий ҳудудлари, жумладан Саманган университети учун истисно тариқасида ёзувлар пушту, дарий ва ўзбек тилларида акс эттирилиши белгиланган.
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.10.2025
Мирзиёев Ўзбек тили корпусини яратишни топширди
21 Октябр 2025, 17:51
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0