https://sputniknews.uz/20251021/prezident-uzbek-til-korpus-topshiriq-52873543.html
Мирзиёев Ўзбек тили корпусини яратишни топширди
Мирзиёев Ўзбек тили корпусини яратишни топширди
Sputnik Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев Ўзбек тили байрами куни мамлакат аҳлини табриклаб, ўзбек тилини рақамлаштириш, миллий қадриятларни сунъий интеллект орқали ифодалаш, маълумотлар базаларини бирлаштириш ва замонавий платформа яратишни топширди.
2025-10-21T17:51+0500
2025-10-21T17:51+0500
2025-10-21T18:05+0500
ўзбекистон
ўзбек тили
байрам
сунъий интеллект
рақамли технологиялар вазирлиги
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/15/52873779_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_9cb7c2669fa8c6609e21fb2e0eecda88.jpg
ТОШКЕНТ, 21 окт – Sputnik. Ўзбекистонда Ўзбек тили корпуси яратилади. Президент Шавкат Мирзиёев тегишли топшириқ берди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Давлат раҳбарининг қайд этишича, ўзбек тилидаги адабиётлар, маълумотлар, мақолалар, ҳисоботлар, илмий ишларнинг аксарияти рақамлашмаган, электрон шаклга ўтказилганлари ҳам ҳар хил манбаларда сақланмоқда.2026 йил якунига қадар катта ҳажмдаги рақамли маълумотларни бир жойга жамлаб, уларни қайта ишлаш, таҳлил қилиш, фойдаланиш имконини берадиган “Data Lake” платформасини ишга тушириш вазифаси қўйилди.Бугун ўзбек тилига давлат тили мақоми берилганига 36 йил бўлди.
https://sputniknews.uz/20251020/vokzal-stantsiyalar-nomlari-davlat-tili-52836920.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/15/52873779_77:0:1214:853_1920x0_80_0_0_b739f3add9c3db177bd0985a5962f829.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
шавкат мирзиёев, президент, ўзбек тили, ўзбек тили корпуси, сунъий интеллект, рақамлаштириш, миллий қадриятлар, ai, ўзбек тили байрами, рақамли маълумотлар, тилни ривожлантириш, ai uzbekistan
шавкат мирзиёев, президент, ўзбек тили, ўзбек тили корпуси, сунъий интеллект, рақамлаштириш, миллий қадриятлар, ai, ўзбек тили байрами, рақамли маълумотлар, тилни ривожлантириш, ai uzbekistan
Мирзиёев Ўзбек тили корпусини яратишни топширди
17:51 21.10.2025 (янгиланди: 18:05 21.10.2025)
Президент СИ ўзбек тили ва миллий қадриятларни тўла акс эттириши учун Ўзбек тили корпусини яратишни топширди
ТОШКЕНТ, 21 окт – Sputnik
. Ўзбекистонда Ўзбек тили корпуси яратилади. Президент Шавкат Мирзиёев тегишли топшириқ берди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди
.
“Бир нарсани билинглар – сунъий интеллект дастурлари самарали ишлаши учун улар, аввало, ўзбек тилини мукаммал даражада тушуниши зарур”, – деди давлат раҳбари Ўзбек тили байрами куни билан табриклаётиб.
Давлат раҳбарининг қайд этишича, ўзбек тилидаги адабиётлар, маълумотлар, мақолалар, ҳисоботлар, илмий ишларнинг аксарияти рақамлашмаган, электрон шаклга ўтказилганлари ҳам ҳар хил манбаларда сақланмоқда.
"Вазирлар Маҳкамасига барча вазирлик ва идораларнинг ўзидаги маълумотларни электрон форматга ўтказиш графигини тасдиқлатиш, Рақамли технологиялар вазирлигига эса сунъий интеллект миллий маданият ва қадриятларни ўзида ифодалай олиши учун Ўзбек тили корпусини яратиш топширилди", - дейилган хабарда.
2026 йил якунига қадар катта ҳажмдаги рақамли маълумотларни бир жойга жамлаб, уларни қайта ишлаш, таҳлил қилиш, фойдаланиш имконини берадиган “Data Lake” платформасини ишга тушириш вазифаси қўйилди.
Бугун ўзбек тилига давлат тили мақоми берилганига 36 йил бўлди.