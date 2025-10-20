https://sputniknews.uz/20251020/vokzal-stantsiyalar-nomlari-davlat-tili-52836920.html
Ўзбекистондаги вокзал ва станциялар номлари давлат тили қоидаларига мослаштирилади
Ўзбекистондаги вокзал ва станциялар номлари давлат тили қоидаларига мослаштирилади
Sputnik Ўзбекистон
Рўйхатга Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳридаги жами 320 та вокзал, станция ва разъезд киритилган. Мисол учун, қарорда келтирилган рўйхатга кўра, Қорақалпоғистонда амалдаги номи Кунград, Турткуль, Ходжейли бўлган вокзаллар давлат тили қоидалари бўйича Қўнғирот, Тўрткўл, Хўжайлига ўзгартирилади.
2025-10-20T12:44+0500
2025-10-20T12:44+0500
2025-10-20T12:44+0500
жамият
ўзбекистон
тошкент марказий темир йўл вокзали
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/14/52841327_496:0:3733:1821_1920x0_80_0_0_2cccf42da7e5aa0fad615db1fd1795a9.jpg
ТОШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. Ўзбекистондаги барча вокзаллар, станциялар номлари давлат тили қоидаларига мослаштирилади. Бу Ҳукуматнинг 17 октябрдаги қарорида кўзда тутилган.Ҳужжатга кўра, Транспорт вазирлиги ва "Ўзбекистон темир йўллари" компанияси 3 ой муддатда вокзал, станция ва разъездларда ўрнатилган пешлавҳалар ва ахборот кўрсаткичларидаги ёзувларнинг давлат тили қоида ва меъёрларига мувофиқ лотин ёзувига асосланган ўзбек ёзувида ёзилишини таъминлаши лозим.Номларнинг мувофиқлаштирилиши муносабати билан тегишли ҳужжатлар ҳамда маълумотлар базаларига ўзгартиришлар киритилади.Рўйхатга Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳридаги жами 320 та вокзал, станция ва разъезд киритилган.Мисол учун, қарорда келтирилган рўйхатга кўра, Қорақалпоғистонда амалдаги номи Кунград, Турткуль, Ходжейли бўлган вокзаллар давлат тили қоидалари бўйича Қўнғирот, Тўрткўл, Хўжайлига ўзгартирилади.
https://sputniknews.uz/20240118/aeroport-vokzal-avtoshohbekat-nogiron-sharoit-42098175.html
ўзбекистон
тошкент марказий темир йўл вокзали
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/14/52841327_914:0:3342:1821_1920x0_80_0_0_ee262a0c5f66c0b9332d6595e0065975.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
вокзал станциялар номлари давлат тили қоидалари
вокзал станциялар номлари давлат тили қоидалари
Ўзбекистондаги вокзал ва станциялар номлари давлат тили қоидаларига мослаштирилади
Рўйхатга Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳридаги жами 320 та объект киритилган.
ТОШКЕНТ, 20 окт – Sputnik.
Ўзбекистондаги барча вокзаллар, станциялар номлари давлат тили қоидаларига мослаштирилади. Бу Ҳукуматнинг 17 октябрдаги қарорида кўзда тутилган.
Ҳужжатга кўра, Транспорт вазирлиги ва "Ўзбекистон темир йўллари" компанияси 3 ой муддатда вокзал, станция ва разъездларда ўрнатилган пешлавҳалар ва ахборот кўрсаткичларидаги ёзувларнинг давлат тили қоида ва меъёрларига мувофиқ лотин ёзувига асосланган ўзбек ёзувида ёзилишини таъминлаши лозим.
Номларнинг мувофиқлаштирилиши муносабати билан тегишли ҳужжатлар ҳамда маълумотлар базаларига ўзгартиришлар киритилади.
Рўйхатга Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳридаги жами 320 та вокзал, станция ва разъезд киритилган.
Мисол учун, қарорда келтирилган рўйхатга кўра, Қорақалпоғистонда амалдаги номи Кунград, Турткуль, Ходжейли бўлган вокзаллар давлат тили қоидалари бўйича Қўнғирот, Тўрткўл, Хўжайлига ўзгартирилади.