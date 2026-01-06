Пичоқ билан маст ҳолда безорилик қилган шахс қамалди

https://sputniknews.uz/20260106/pichoq-mast-bezorilik-shaxs-qamalish-54657271.html
Тошкентда кўп қаватли уй йўлагида пичоқ билан юрган шахс маъмурий жавобгарликка тортилди. Суд унга маъмурий қамоқ жазосини тайинлади.
ТОШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеода кўп қаватли уй йўлагида пичоқ билан ҳаракатланган шахсга суд томонидан маъмурий қамоқ жазоси тайинланди. Бу ҳақда Тошкент шаҳар ИИББ матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, 5 январь куни соат 01:35 да 1984 йилда туғилган О.С. маст ҳолатда Яшнобод туманидаги кўп қаватли уйлардан бирида қўшниси Д.Ю.нинг эшигини тақиллатиб, уни безовта қилган. У жамоат жойида совуқ қурол сифатида фойдаланилиши мумкин бўлган буюмни қонунга хилоф равишда олиб юриб, жамоат тартибини бузган.Яшнобод тумани ИИО ФМБ томонидан фуқаро О.С.га нисбатан Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг:
Яшнобод тумани ИИО ФМБ томонидан фуқаро О.С.га нисбатан Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг:
183-моддаси (майда безорилик),
185-модда, 2-қисми (совуқ қурол ёки шундай ашёларни олиб юриш),
194-моддаси (ички ишлар органлари ходимининг қонуний талабларини бажармаслик) билан маъмурий баённома расмийлаштирилди.