МДҲга раислик Туркманистонга ўтди — Ашхобод ҳамкорликни кучайтириш ниятида
МДҲга раислик Туркманистонга ўтди — Ашхобод ҳамкорликни кучайтириш ниятида
1 январдан бошлаб Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги органларига раислик Тожикистондан Туркманистонга ўтди. Мамлакат раислик доирасида ҳамкорликни кучайтиришни режалаштирмоқда.
ТОШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. 1 январдан бошлаб Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги органларига раислик Тожикистондан Туркманистонга ўтди. Бу ҳақда МДҲ матбуот хизмати хабар берди.Хабарда қайд этилишича, аввалроқ Туркманистон президенти Сердар Бердимуҳамедов Ашхобод МДҲ салоҳиятини максимал даражада самарали амалга оширишга кўмаклашиш ниятида эканини билдирган.Туркманистон МДҲнинг уюшган аъзоси ҳисобланади. Аввалги марта мамлакат 2019 йилда Ҳамдўстлик органларига раислик қилган.
МДҲга раислик Туркманистонга ўтди — Ашхобод ҳамкорликни кучайтириш ниятида

10:06 06.01.2026
Oбуна бўлиш
МДҲ органларига раисликТожикистондан Туркманистонга ўтди. Ашхобод ҳамкорликни ривожлантириш устувор йўналишларини белгиламоқда
ТОШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. 1 январдан бошлаб Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги органларига раислик Тожикистондан Туркманистонга ўтди. Бу ҳақда МДҲ матбуот хизмати хабар берди.
Хабарда қайд этилишича, аввалроқ Туркманистон президенти Сердар Бердимуҳамедов Ашхобод МДҲ салоҳиятини максимал даражада самарали амалга оширишга кўмаклашиш ниятида эканини билдирган.
Шунингдек, давлат раҳбари Туркманистон МДҲга раислик концепциясини ишлаб чиқишни режалаштираётганини, унда долзарб эҳтиёжлардан келиб чиққан ҳолда давлатлараро ҳамкорликни янада ривожлантиришнинг устувор йўналишлари акс этишини таъкидлади.
Туркманистон МДҲнинг уюшган аъзоси ҳисобланади. Аввалги марта мамлакат 2019 йилда Ҳамдўстлик органларига раислик қилган.
