МДҲга раислик Туркманистонга ўтди — Ашхобод ҳамкорликни кучайтириш ниятида
1 январдан бошлаб Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги органларига раислик Тожикистондан Туркманистонга ўтди. Мамлакат раислик доирасида ҳамкорликни кучайтиришни режалаштирмоқда.
ТОШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. 1 январдан бошлаб Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги органларига раислик Тожикистондан Туркманистонга ўтди. Бу ҳақда МДҲ матбуот хизмати хабар берди.Хабарда қайд этилишича, аввалроқ Туркманистон президенти Сердар Бердимуҳамедов Ашхобод МДҲ салоҳиятини максимал даражада самарали амалга оширишга кўмаклашиш ниятида эканини билдирган.Туркманистон МДҲнинг уюшган аъзоси ҳисобланади. Аввалги марта мамлакат 2019 йилда Ҳамдўстлик органларига раислик қилган.
