МДҲ 2035 йилгача бўлган таълим ва энергетика стратегияларини белгиламоқда

МДҲда 2026–2035 йилларга мўлжалланган таълим, транспорт, энергетика ва соғлиқни сақлаш соҳаларидаги йирик интеграция лойиҳалари режалаштирилмоқда.
ТОШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлигида 2027–2035 йилларга мўлжалланган умумий таълим маконини шакллантириш концепциясини амалга ошириш дастурини қабул қилиш кўзда тутилмоқда. Бу ҳақда МДҲ Бош котиби Сергей Лебедев РИА Новостига берган интервьюсида маълум қилди.2026 йилда МДҲ доирасида бир қатор муҳим лойиҳаларни амалга ошириш режалаштирилган. Хусусан, иқтисодий соҳада асосий транспорт артерияларини ўзаро боғлаш концепциясини ҳаётга татбиқ этиш назарда тутилмоқда.Шунингдек, кун тартибида МДҲ Электр энергетика кенгаши томонидан ишлаб чиқилаётган ёқилғи-энергетика комплексини 2035 йилгача, келгусида эса 2050 йилгача ривожлантириш стратегияси ҳам мавжуд. Ушбу ҳужжат МДҲ мамлакатлари энергетика соҳасининг узоқ муддатли истиқболларини белгилаб беради.Бош котибнинг сўзларига кўра, ташқи иқтисодий алоқаларни янги босқичга олиб чиқиш, шунингдек, Ҳамдўстликни ЕОИИ, ШҲТ, БРИКС ва ИҲТ каби халқаро тузилмалар билан самарали мулоқот майдонига айлантириш мақсад қилинган.2026 йилдаги энг муҳим вазифалардан бири эса Ҳамдўстликда Соғлиқни сақлаш йилини самарали ўтказиш ҳисобланади. Бу доирада тиббий ёрдам кўрсатиш соҳасидаги халқаро ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва янгилашга алоҳида эътибор қаратилмоқда.
ТОШКЕНТ, 5 янв — Sputnik.
Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлигида 2027–2035 йилларга мўлжалланган умумий таълим маконини шакллантириш концепциясини амалга ошириш дастурини қабул қилиш кўзда тутилмоқда. Бу ҳақда МДҲ Бош котиби Сергей Лебедев РИА Новостига берган интервьюсида маълум қилди
2026 йилда МДҲ доирасида бир қатор муҳим лойиҳаларни амалга ошириш режалаштирилган. Хусусан, иқтисодий соҳада асосий транспорт артерияларини ўзаро боғлаш концепциясини ҳаётга татбиқ этиш назарда тутилмоқда.
Лебедевнинг таъкидлашича, ушбу ташаббус давлатлар ўртасида юкларнинг хавфсиз, тез ва самарали ҳаракатланишини таъминлаш, транспорт харажатларини камайтириш ҳамда мамлакатларнинг транзит салоҳиятини оширишга хизмат қилади.
Шунингдек, кун тартибида МДҲ Электр энергетика кенгаши томонидан ишлаб чиқилаётган ёқилғи-энергетика комплексини 2035 йилгача, келгусида эса 2050 йилгача ривожлантириш стратегияси ҳам мавжуд. Ушбу ҳужжат МДҲ мамлакатлари энергетика соҳасининг узоқ муддатли истиқболларини белгилаб беради.
Бош котибнинг сўзларига кўра, ташқи иқтисодий алоқаларни янги босқичга олиб чиқиш, шунингдек, Ҳамдўстликни ЕОИИ, ШҲТ, БРИКС ва ИҲТ каби халқаро тузилмалар билан самарали мулоқот майдонига айлантириш мақсад қилинган.
Ижтимоий-меҳнат соҳасида 2026–2030 йилларга мўлжалланган меҳнатни нормалаштириш йўналишидаги ҳамкорлик бўйича асосий тадбирлар режаси тайёрланмоқда.
2026 йилдаги энг муҳим вазифалардан бири эса Ҳамдўстликда Соғлиқни сақлаш йилини самарали ўтказиш ҳисобланади. Бу доирада тиббий ёрдам кўрсатиш соҳасидаги халқаро ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва янгилашга алоҳида эътибор қаратилмоқда.