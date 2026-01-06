Афғонистон ташқи савдоси 14 млрд долларга етди — Ўзбекистон етакчи ҳамкорлар қаторида

https://sputniknews.uz/20260106/afghanistan-tashqi-savdo-54653808.html
2025 йилда Афғонистон ташқи савдоси қарийб 14 млрд долларга етди. Асосий савдо ҳамкорлари орасида Ўзбекистон, Ҳиндистон ва Покистон қайд этилди.
ТОШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Афғонистоннинг ташқи савдо ҳажми 2025 йилда қарийб 14 миллиард долларни ташкил этиб, 2024 йилга нисбатан сезиларли ўсиш қайд этилди. Бу ҳақда РИА Новости Афғонистон Саноат ва савдо вазирлиги маълумотларига таяниб хабар берди.Маълумотларга кўра, 2025 йилда умумий савдо ҳажми 13,932 миллиард доллар бўлиб, шундан 1,807 миллиард доллари экспорт, 12,125 миллиард доллари импорт ҳиссасига тўғри келган. 2024 йилда экспорт 1,803 миллиард долларни, импорт эса 10,619 миллиард долларни ташкил этиб, ташқи савдо ҳажми 12,422 миллиард долларга етган.Афғонистоннинг асосий экспорт бозорлари орасида Ҳиндистон, Покистон, Ўзбекистон, БАА, Қозоғистон, Эрон, Туркия ва Хитой қайд этилган. Экспорт маҳсулотлари асосан қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари, қуритилган мевалар, шунингдек, кўмир, пахта ва гиламлардан иборат.Импорт йўналишида эса Эрон, БАА, Покистон, Хитой, Туркманистон, Ўзбекистон ва Россия асосий ҳамкорлар ҳисобланади. Импорт маҳсулотлари орасида ёқилғи, озиқ-овқат, техника, дори-дармон ва саноат хом ашёси устунлик қилади.
ТОШКЕНТ, 6 янв — Sputnik.
Афғонистоннинг ташқи савдо ҳажми 2025 йилда қарийб 14 миллиард долларни ташкил этиб, 2024 йилга нисбатан сезиларли ўсиш қайд этилди. Бу ҳақда РИА Новости Афғонистон Саноат ва савдо вазирлиги маълумотларига таяниб хабар берди
Маълумотларга кўра, 2025 йилда умумий савдо ҳажми 13,932 миллиард доллар бўлиб, шундан 1,807 миллиард доллари экспорт, 12,125 миллиард доллари импорт ҳиссасига тўғри келган.
2024 йилда экспорт 1,803 миллиард долларни, импорт эса 10,619 миллиард долларни ташкил этиб, ташқи савдо ҳажми 12,422 миллиард долларга етган.
Вазирлик таъкидлашича, Покистон томонидан савдо йўллари чекланганига қарамай, Афғонистоннинг ташқи савдо фаоллиги барқарор сақланиб, ўсишга эришилган.
Афғонистоннинг асосий экспорт бозорлари орасида Ҳиндистон, Покистон, Ўзбекистон, БАА, Қозоғистон, Эрон, Туркия ва Хитой қайд этилган. Экспорт маҳсулотлари асосан қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари, қуритилган мевалар, шунингдек, кўмир, пахта ва гиламлардан иборат.
Импорт йўналишида эса Эрон, БАА, Покистон, Хитой, Туркманистон, Ўзбекистон ва Россия асосий ҳамкорлар ҳисобланади. Импорт маҳсулотлари орасида ёқилғи, озиқ-овқат, техника, дори-дармон ва саноат хом ашёси устунлик қилади.