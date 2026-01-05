https://sputniknews.uz/20260105/ukraine-dron-korxona-zarba-54647148.html
Украинада реактив дронлар йиғиладиган корхонага зарба берилди
Чернигов яқинида реактив дронларни ишлаб чиқариш ва йиғиш билан боғлиқ корхонага зарба берилгани ҳақида хабар қилинди.
ТОШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Украина Қуролли кучларининг реактив дронларни йиғиш корхонасига Чернигов яқинида зарба берилди. Бу ҳақда РИА Новостига Николаев яширин хизмати координатори Сергей Лебедев маълум қилди.Унинг таъкидлашича, ушбу зарба учувчисиз учиш аппаратлари учун минтақавий йиғиш занжирининг асосий бўғинларидан бирини амалда ишдан чиқарган.
чернигов, реактив дронлар, учувчисиз аппаратлар, корхонага зарба, украина қуролли кучлари, риа новости, сергей лебедев, дрон ишлаб чиқариш, ҳарбий инфратузилма
Чернигов яқинида реактив дронлар йиғиладиган корхонага зарба берилди. Манбаларга кўра, ҳужум минтақадаги учувчисиз аппаратлар йиғиш занжирига жиддий таъсир кўрсатган
ТОШКЕНТ, 5 янв — Sputnik.
Украина Қуролли кучларининг реактив дронларни йиғиш корхонасига Чернигов яқинида зарба берилди. Бу ҳақда РИА Новостига Николаев яширин хизмати координатори Сергей Лебедев маълум қилди
.
"Мақсад реактив дронларни ишлаб чиқариш ва йиғишга жалб қилинган корхона бўлди," — деди Лебедев РИА Новостига.
Унинг таъкидлашича, ушбу зарба учувчисиз учиш аппаратлари учун минтақавий йиғиш занжирининг асосий бўғинларидан бирини амалда ишдан чиқарган.
"Қўшимча равишда артиллерия техникаси омборлари ҳамда ҳаво ҳужумидан мудофаа мобил гуруҳларига тегишли пикаплар сақланаётган ангарларга зарба берилди. Бу Украина кучларининг кейинги дрон зарбаларига жавоб бериш қобилиятини сезиларли даражада пасайтиради," — дея қўшимча қилди Лебедев.