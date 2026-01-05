Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Украинада реактив дронлар йиғиладиган корхонага зарба берилди
Украинада реактив дронлар йиғиладиган корхонага зарба берилди
Чернигов яқинида реактив дронларни ишлаб чиқариш ва йиғиш билан боғлиқ корхонага зарба берилгани ҳақида хабар қилинди.
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
ТОШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Украина Қуролли кучларининг реактив дронларни йиғиш корхонасига Чернигов яқинида зарба берилди. Бу ҳақда РИА Новостига Николаев яширин хизмати координатори Сергей Лебедев маълум қилди.Унинг таъкидлашича, ушбу зарба учувчисиз учиш аппаратлари учун минтақавий йиғиш занжирининг асосий бўғинларидан бирини амалда ишдан чиқарган.
Sputnik Ўзбекистон
Украинада реактив дронлар йиғиладиган корхонага зарба берилди

Чернигов яқинида реактив дронлар йиғиладиган корхонага зарба берилди. Манбаларга кўра, ҳужум минтақадаги учувчисиз аппаратлар йиғиш занжирига жиддий таъсир кўрсатган
ТОШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Украина Қуролли кучларининг реактив дронларни йиғиш корхонасига Чернигов яқинида зарба берилди. Бу ҳақда РИА Новостига Николаев яширин хизмати координатори Сергей Лебедев маълум қилди.
"Мақсад реактив дронларни ишлаб чиқариш ва йиғишга жалб қилинган корхона бўлди," — деди Лебедев РИА Новостига.
Унинг таъкидлашича, ушбу зарба учувчисиз учиш аппаратлари учун минтақавий йиғиш занжирининг асосий бўғинларидан бирини амалда ишдан чиқарган.

"Қўшимча равишда артиллерия техникаси омборлари ҳамда ҳаво ҳужумидан мудофаа мобил гуруҳларига тегишли пикаплар сақланаётган ангарларга зарба берилди. Бу Украина кучларининг кейинги дрон зарбаларига жавоб бериш қобилиятини сезиларли даражада пасайтиради," — дея қўшимча қилди Лебедев.

Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Хакерлар Украина дрон ишлаб чиқарувчи компанияси серверларини бузди
