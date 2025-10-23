Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Хакерлар Украина дрон ишлаб чиқарувчи компанияси серверларини бузди
Хакерлар Украина дрон ишлаб чиқарувчи компанияси серверларини бузди
KillNet ва Beregini хакерлар гуруҳлари Украинадаги энг йирик дрон ишлаб чиқарувчиси —Боевые Птахи Украины нинг серверларини бузди. Улар “Зозуля” дрони корхонанинг муҳандислар ва раҳбарияти маълумотлар базасини қўлга киритди
ТОШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. KillNet ва Beregini хакер гуруҳлари Украинадаги энг йирик дрон ишлаб чиқарувчиси — “Боевые Птахи Украины” компаниясининг серверларини бузди. Бу ҳақда РИА Новости KillNet гуруҳи маълумотларига таяниб хабар берди.KillNet вакилининг айтишича, корхона Украина Қуролли Кучларига мўлжалланган “Зозуля” дронини ишлаб чиқариш билан танилган. Хакерлар маълумотлар базасидан ишлаб чиқарувчи компания муҳандислари, синовчилар ва раҳбарияти ҳақидаги маълумотларни қўлга киритган. KillNet вакилининг сўзларига кўра, компанияда 300 дан ортиқ ходим фаолият юритади, шу жумладан ишлаб чиқариш жараёнларига талабалар ҳам жалб қилинган. Бузиш натижасида 3D моделлар, лойиҳавий ҳужжатлар ва янги ишланмалар йўқ қилинган.KillNet гуруҳи август ойида Украина Қуролли Кучлари бош штаби маълумотлар базасини ҳам бузган. Ушбу базадан 2022 йил февралдан буён йўқолган ва ҳалок бўлган 1,7 миллион ҳарбий ҳақида маълумотлар аниқланган.Шунингдек, ҳафта бошида хакерлар Украина рақамли трансформация вазирлигининг юқори лавозимли шахслари орқали БПЛА ишлаб чиқарувчилар маркетплейси базасига ҳам киришга муваффақ бўлган.
killnet, beregini, хакерлар, украина, дрон ишлаб чиқарувчиси, "боевые птахи украины", зозуля дрони, сервер бузилиши, киберҳужум, маълумотлар базаси, украина қуролли кучлари, киберхавфсизлик, 3d моделлар, хакерлик ҳужуми, кибер жиноят
killnet, beregini, хакерлар, украина, дрон ишлаб чиқарувчиси, “боевые птахи украины”, зозуля дрони, сервер бузилиши, киберҳужум, маълумотлар базаси, украина қуролли кучлари, киберхавфсизлик, 3d моделлар, хакерлик ҳужуми, кибер жиноят

Хакерлар Украина дрон ишлаб чиқарувчи компанияси серверларини бузди

Хакерлар компания маълумотлар базасидан корхона муҳандислари, синовчилар ва раҳбарияти ҳақидаги маълумотларни қўлга киритган
ТОШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. KillNet ва Beregini хакер гуруҳлари Украинадаги энг йирик дрон ишлаб чиқарувчиси — “Боевые Птахи Украины” компаниясининг серверларини бузди. Бу ҳақда РИА Новости KillNet гуруҳи маълумотларига таяниб хабар берди.
KillNet вакилининг айтишича, корхона Украина Қуролли Кучларига мўлжалланган “Зозуля” дронини ишлаб чиқариш билан танилган.

Эълон қилинган техник хусусиятлариги кўра: ушбу дрон узоқ масофадаги омборлар, командирлик пунктлари ва логистика объектларини йўқ қилиш учун қўлланилади. Аппарат паст баландликда автоном парвоз қилади, максимал тезлиги соатига 130–180 километрни ташкил этади, парвоз масофаси эса 2700 километргача.

Хакерлар маълумотлар базасидан ишлаб чиқарувчи компания муҳандислари, синовчилар ва раҳбарияти ҳақидаги маълумотларни қўлга киритган. KillNet вакилининг сўзларига кўра, компанияда 300 дан ортиқ ходим фаолият юритади, шу жумладан ишлаб чиқариш жараёнларига талабалар ҳам жалб қилинган. Бузиш натижасида 3D моделлар, лойиҳавий ҳужжатлар ва янги ишланмалар йўқ қилинган.
KillNet гуруҳи август ойида Украина Қуролли Кучлари бош штаби маълумотлар базасини ҳам бузган. Ушбу базадан 2022 йил февралдан буён йўқолган ва ҳалок бўлган 1,7 миллион ҳарбий ҳақида маълумотлар аниқланган.
Шунингдек, ҳафта бошида хакерлар Украина рақамли трансформация вазирлигининг юқори лавозимли шахслари орқали БПЛА ишлаб чиқарувчилар маркетплейси базасига ҳам киришга муваффақ бўлган.
0