Касбий таълим агентлигига икки нафар директор ўринбосари тайинланди
Касбий таълим агентлигига икки нафар директор ўринбосари тайинланди
Вазирлар Маҳкамасининг тегишли қарори билан Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Касбий таълим агентлигига икки нафар директор ўринбосари тайинланди.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/05/54645954_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_a4cb5822ffa9fcc49bc7dc03d30a6871.jpg
ТОШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Вазирлар Маҳкамасининг тегишли қарори билан Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Касбий таълим агентлиги директори ўринбосари лавозимларига янги тайинловлар амалга оширилди. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизмати хабар берди.Шарофаддинов Шиҳназар Анварович Касбий таълим агентлиги директори ўринбосари лавозимига тайинланди. У мазкур тайинловга қадар Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Касбий таълим департаменти бошлиғи лавозимида фаолият юритган.Абдуллахонов Авзалхон Азаматхон ўғли ҳам Касбий таълим агентлиги директори ўринбосари лавозимига тайинланди. У бунга қадар Касбий таълим агентлигининг молия-иқтисодиёт ва моддий-техник базани мустаҳкамлаш бошқармаси бошлиғи лавозимида ишлаган.
17:45 05.01.2026
В Агентство профессионального образования назначены два заместителя директора
Вазирлар Маҳкамаси қарори билан Касбий таълим агентлиги директори ўринбосари лавозимларига янги тайинловлар амалга оширилди
ТОШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Вазирлар Маҳкамасининг тегишли қарори билан Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Касбий таълим агентлиги директори ўринбосари лавозимларига янги тайинловлар амалга оширилди. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизмати хабар берди.
Шарофаддинов Шиҳназар Анварович Касбий таълим агентлиги директори ўринбосари лавозимига тайинланди. У мазкур тайинловга қадар Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Касбий таълим департаменти бошлиғи лавозимида фаолият юритган.
Абдуллахонов Авзалхон Азаматхон ўғли ҳам Касбий таълим агентлиги директори ўринбосари лавозимига тайинланди. У бунга қадар Касбий таълим агентлигининг молия-иқтисодиёт ва моддий-техник базани мустаҳкамлаш бошқармаси бошлиғи лавозимида ишлаган.
