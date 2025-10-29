https://sputniknews.uz/20251029/kasb-talim-islohot-qaror-53055553.html
Касбий таълимда 2030 йилгача нималар ўзгаради?
Касбий таълимда 2030 йилгача нималар ўзгаради?
Sputnik Ўзбекистон
Президент қарорига кўра, 2030 йилгача касбий таълим қамрови 50%га, халқаро таълим дастурлари жорий этилган техникумлар сони 250 тага етказилади, педагоглар эса хорижда стажировка ўтайди.
2025-10-29T10:05+0500
2025-10-29T10:05+0500
2025-10-29T10:05+0500
ўзбекистон
касб байрам
касб-ҳунар мактаблари
таълим
ўқитувчилар
ўқувчилар
мактаб
ёшлар
янги қонун
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/09/01/20331070_0:154:3049:1869_1920x0_80_0_0_4cba44d65837b4eeb9a8c36c457637db.jpg
ТОШКЕНТ, 29 окт – Sputnik. 2030 йилга қадар 9-синф битирувчиларининг касбий таълим билан қамровини амалдаги 29 фоиздан 50 фоизга етказилади. Бу вазифа 2025 йилнинг 23 октябр куни қабул қилинган 316-сонли "Касбий таълим тизимида ислоҳотларни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида" Президент қарорида белгиланган. Шунингдек, қуйидагилар касбий таълим тизимини 2030 йилга қадар ислоҳ қилишнинг асосий мақсадли кўрсаткичлари этиб белгиланди, жумладан: Мактабнинг 10-синф ўқувчиларига ўқишини техникумларга кўчиришга рухсат берилади. 2026 йилдан бошлаб 5 май куни “Касб ва меҳнат куни” сифатида ҳар йили кенг нишонланади ҳамда унинг доирасида жамоатчилик, айниқса, ёшлар орасида касблар жозибадорлигини ошириш ва касбий таълимни оммалаштиришга қаратилган тадбирлар тизимли равишда амалга оширилади.
https://sputniknews.uz/20251025/kasbiy-talim-agentligi-tashkil-etildi-52971019.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/09/01/20331070_176:0:2871:2021_1920x0_80_0_0_100727f990be06b83880fb4569457fc3.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон касбий таълим ислоҳоти, 316-сонли президент қарори, касб-ҳунар таълими 2030, техникумлар сони ошиши, касбий таълим қамрови 9-синф, педагоглар хорижда стажировка, касб ва меҳнат куни, ёшлар учун касблар жозибадорлиги, узбекистон
ўзбекистон касбий таълим ислоҳоти, 316-сонли президент қарори, касб-ҳунар таълими 2030, техникумлар сони ошиши, касбий таълим қамрови 9-синф, педагоглар хорижда стажировка, касб ва меҳнат куни, ёшлар учун касблар жозибадорлиги, узбекистон
Касбий таълимда 2030 йилгача нималар ўзгаради?
Янги қарорга кўра, касбий таълим қамрови 50 фоизга етказилади, техникумларда халқаро дастурлар сони оширилади.
ТОШКЕНТ, 29 окт – Sputnik. 2030 йилга қадар 9-синф битирувчиларининг касбий таълим билан қамровини амалдаги 29 фоиздан 50 фоизга етказилади.
Бу вазифа 2025 йилнинг 23 октябр куни қабул қилинган 316-сонли "Касбий таълим тизимида ислоҳотларни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида" Президент қарорида белгиланган
.
Шунингдек, қуйидагилар касбий таълим тизимини 2030 йилга қадар ислоҳ қилишнинг асосий мақсадли кўрсаткичлари этиб белгиланди, жумладан:
халқаро ва қўшма таълим дастурлари жорий этилган техникумлар сонини камида 250 тага етказиш;
хорижда малака ошириш ва стажировка ўташ дастурларида иштирок этган педагоглар сонини 100 нафардан 2 500 нафарга етказиш.
Мактабнинг 10-синф ўқувчиларига ўқишини техникумларга кўчиришга рухсат берилади.
2026 йилдан бошлаб 5 май куни “Касб ва меҳнат куни” сифатида ҳар йили кенг нишонланади ҳамда унинг доирасида жамоатчилик, айниқса, ёшлар орасида касблар жозибадорлигини ошириш ва касбий таълимни оммалаштиришга қаратилган тадбирлар тизимли равишда амалга оширилади.