5 январдан маҳаллаларда "Мазмунли таътил": ёшлар ўртасида танлов ва мусобақалар ўтказилади
5 январдан маҳаллаларда "Мазмунли таътил": ёшлар ўртасида танлов ва мусобақалар ўтказилади
2026 йил 5–11 январь кунлари Ўзбекистон маҳаллаларида “Мазмунли таътил” дастури ўтказилади. Ёшлар спорт, киберспорт, “Заковат” ва онлайн викториналарда иштирок этади.
2026-01-04T15:19+0500
2026-01-04T15:19+0500
2026-01-04T15:20+0500
ТОШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. 5–11 январь кунлари Ёшлар ишлари агентлиги ташаббуси билан мамлакатнинг барча маҳаллаларида “Мазмунли таътил” дастури доирасида турли танлов ва мусобақалар ташкил этилади.Маълум қилинишича, ушбу ташаббус ёшларнинг қишки таътилини мазмунли ва фаол ўтказиш, уларни соғлом турмуш тарзи ҳамда интеллектуал фаолиятга жалб этиш мақсадида амалга оширилмоқда. “Мазмунли таътил” дастури доирасида қуйидаги йўналишлар бўйича танлов ва мусобақалар ўтказилиши режалаштирилган:Шунингдек, дастур доирасида “Ibrat farzandlari”, “Mutolaa”, “Ustoz AI” ва “UzChess” платформалари орқали онлайн викториналар ўтказилади. Ғолиблар қимматбаҳо совғалар билан тақдирланиши белгиланган.
мазмунли таътил, ёшлар ишлари агентлиги, қишки таътил ёшлар, маҳаллаларда мусобақалар, ёшлар спорт тадбирлари, заковат ўйини, киберспорт ўзбекистон, шахмат шашка, ёшлар сиёсати ўзбекистон, онлайн викторина
15:19 04.01.2026 (янгиланди: 15:20 04.01.2026)
Таъкидланишича, ушбу тадбирларда иштирок этишни хохловчилар ўз маҳалларидаги ёшлар етакчиларига мурожаат қилишлари мумкин
ТОШКЕНТ, 4 янв — Sputnik.
5–11 январь кунлари Ёшлар ишлари агентлиги ташаббуси билан мамлакатнинг барча маҳаллаларида “Мазмунли таътил” дастури доирасида турли танлов ва мусобақалар ташкил этилади
Маълум қилинишича, ушбу ташаббус ёшларнинг қишки таътилини мазмунли ва фаол ўтказиш, уларни соғлом турмуш тарзи ҳамда интеллектуал фаолиятга жалб этиш мақсадида амалга оширилмоқда.
Дастур доирасида 7 ёшдан 30 ёшгача бўлган ёшлар иштирок этишлари мумкин.
“Мазмунли таътил” дастури доирасида қуйидаги йўналишлар бўйича танлов ва мусобақалар ўтказилиши режалаштирилган:
“Заковат” интеллектуал ўйини
“Қувноқ стартлар” спорт ўйинлари
Шунингдек, дастур доирасида “Ibrat farzandlari”, “Mutolaa”, “Ustoz AI” ва “UzChess” платформалари орқали онлайн викториналар ўтказилади. Ғолиблар қимматбаҳо совғалар билан тақдирланиши белгиланган.