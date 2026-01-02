https://sputniknews.uz/20260102/besh-million-suniy-intellekt-etakchilari-loyihasi-amalga-oshiriladi-54610556.html
“Беш миллион сунъий интеллект етакчилари” лойиҳаси амалга оширилади
“Беш миллион сунъий интеллект етакчилари” лойиҳаси амалга оширилади
Ахборот технологиялари соҳасида ёшлар, ўқитувчилар ва мактабларни рағбатлантиришга қаратилган янги лойиҳа ишга тушади. 02.01.2026, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. Ўзбекистонда “Беш миллион сунъий интеллект етакчилари” лойиҳаси амалга оширилади. Бу ҳақда Вазирлар маҳкамасининг 849-сонли қарори қабул қилинди.Лойиҳа доирасида ёшлар ва ўқитувчиларни рағбатлантиришга қаратилган миллий танлов йўлга қўйилиб, энг юқори натижаларга эришган иштирокчилар муносиб тақдирланади: Шунингдек, “Муҳаммад ал-Хоразмий ворислари” лойиҳаси Қорақалпоғистон Республикаси ва барча ҳудудлар марказларида босқичма-босқич жорий этилади. Лойиҳа доирасида ёшларга АТ, стартап бошқаруви ва хорижий тиллар бўйича бепул таълим, халқаро АТ-сертификатлар ҳамда танлов ва мусобақаларда иштирок этиш имкониятлари яратилади.
ТОШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. Ўзбекистонда “Беш миллион сунъий интеллект етакчилари” лойиҳаси амалга оширилади. Бу ҳақда Вазирлар маҳкамасининг 849-сонли қарори қабул қилинди.
Қарор га мувофиқ, “Ўзбекистон – 2030”стратегияси доирасида “Бир миллион дастурчи” лойиҳасининг мантиқий давоми сифатида “Беш миллион сунъий интеллект етакчилари” лойиҳаси амалга оширилади.
Лойиҳа доирасида ёшлар ва ўқитувчиларни рағбатлантиришга қаратилган миллий танлов йўлга қўйилиб, энг юқори натижаларга эришган иштирокчилар муносиб тақдирланади:
100 нафар ўқитувчи — $ 1000га тенг пул мукофоти,
10 нафар ўқитувчи — хорижий саёҳат йўлланмаси,
500 нафар ёшларга — ноутбук,
500 нафар ёшларга — қимматбаҳо совғалар,
2 та умумтаълим мактаби — “Президент совғаси” — электромобил билан тақдирланади.
Шунингдек, “Муҳаммад ал-Хоразмий ворислари” лойиҳаси Қорақалпоғистон Республикаси ва барча ҳудудлар марказларида босқичма-босқич жорий этилади.
Лойиҳа доирасида ёшларга АТ, стартап бошқаруви ва хорижий тиллар бўйича бепул таълим, халқаро АТ-сертификатлар ҳамда танлов ва мусобақаларда иштирок этиш имкониятлари яратилади.