https://sputniknews.uz/20260104/elektron-hisobvaraq-fakturalar-qoida-54636414.html
Тадбиркорлар учун муҳим ўзгариш: электрон ҳисобварақ-фактуралар бўйича янги қоида
Тадбиркорлар учун муҳим ўзгариш: электрон ҳисобварақ-фактуралар бўйича янги қоида
Sputnik Ўзбекистон
Электрон ҳисобварақ-фактуралар хавф даражасига кўра баҳоланади. Янги низомга биноан, юқори хавфли ЭҲФлар улуши 10 фоиздан ошмаслиги лозим.
2026-01-04T17:33+0500
2026-01-04T17:33+0500
2026-01-04T17:33+0500
солиқ
давлат солиқ қўмитаси
ўзбекистон
жамият
ҳужжатлар
тадбиркор
ққс
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0c/1e/22026232_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_358dbd675c4e2c84b1ca7eb27196de10.jpg
ТОШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. Электрон ҳисобварақ-фактураларнинг хавф даражасини аниқлаш ҳамда уларда акс эттирилган операциялар бўйича ҚҚС тўлаш тартиби белгиланди. Ҳукумат қарори билан тегишли низом тасдиқланди.Низом электрон ҳисобварақ-фактураларнинг (ЭҲФ) товарлар (хизматлар)ни битта етказиб бериш занжири доирасида хавф даражасини баҳолаш, уларни тоифаларга ажратиш тартибини, шунингдек хавф даражасига қараб ЭҲФлар бўйича ҚҚСни тўлаш ва ҳисобга олиш хусусиятларини белгилайди.ЭҲФларнинг хавф даражаси мезонлари Солиқ қўмитаси томонидан белгиланади.Ушбу низомни қўллаш мақсадида ЭҲФлар хавф даражаларига кўра қуйидаги тоифаларга ажратилади:ЭҲФлар ахборот тизимида назарда тутилган ҳар бир мезон бўйича белгиланган балларни жамлаш орқали автоматик тарзда баҳоланади. Ҳисобланган умумий балл асосида ЭҲФлар тегишли хавф тоифасига киритилади.Солиқ қўмитаси хавф даражасини ҳисобга олган ҳолда ЭҲФларнинг марказлаштирилган электрон реестрини юритади.
https://sputniknews.uz/20251226/tadbirkorlar-soliq-engilliklar-54492948.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0c/1e/22026232_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1d205e639b60b393c749e9e16d7b0f89.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
электрон ҳисобварақ-фактура, эҳф, ққс, қўшилган қиймат солиғи, солиқ қўмитаси, хавф даражаси, солиқ назорати, электрон реестр, солиқ тизими ўзбекистон, ҳукумат қарори
электрон ҳисобварақ-фактура, эҳф, ққс, қўшилган қиймат солиғи, солиқ қўмитаси, хавф даражаси, солиқ назорати, электрон реестр, солиқ тизими ўзбекистон, ҳукумат қарори
Тадбиркорлар учун муҳим ўзгариш: электрон ҳисобварақ-фактуралар бўйича янги қоида
Янги тартиб электрон ҳисобварақ-фактуралар орқали қўшилган қиймат солиғини ҳисоб-китобларини назорат қилишни янада кучайтиради
ТОШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. Э
лектрон ҳисобварақ-фактураларнинг хавф даражасини аниқлаш ҳамда уларда акс эттирилган операциялар бўйича ҚҚС тўлаш тартиби белгиланди. Ҳукумат қарори билан тегишли низом тасдиқланди
.
Низом электрон ҳисобварақ-фактураларнинг (ЭҲФ) товарлар (хизматлар)ни битта етказиб бериш занжири доирасида хавф даражасини баҳолаш, уларни тоифаларга ажратиш тартибини, шунингдек хавф даражасига қараб ЭҲФлар бўйича ҚҚСни тўлаш ва ҳисобга олиш хусусиятларини белгилайди.
Низомга мувофиқ, ЭҲФлар хавф даражасини баҳолаш ахборот тизими асосида амалга оширилади. Юқори хавф даражасига эга бўлган ЭҲФларнинг улуши ҳисобот даврида ҚҚС тўловчи томонидан расмийлаштирилган жами ЭҲФлар сонининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.
ЭҲФларнинг хавф даражаси мезонлари Солиқ қўмитаси томонидан белгиланади.
Ушбу низомни қўллаш мақсадида ЭҲФлар хавф даражаларига кўра қуйидаги тоифаларга ажратилади:
хавф даражаси паст бўлган ЭҲФлар;
хавф даражаси юқори бўлган ЭҲФлар.
ЭҲФлар ахборот тизимида назарда тутилган ҳар бир мезон бўйича белгиланган балларни жамлаш орқали автоматик тарзда баҳоланади. Ҳисобланган умумий балл асосида ЭҲФлар тегишли хавф тоифасига киритилади.
Солиқ қўмитаси хавф даражасини ҳисобга олган ҳолда ЭҲФларнинг марказлаштирилган электрон реестрини юритади.