Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251226/tadbirkorlar-soliq-engilliklar-54492948.html
Тадбиркорларга солиқ муносабатларида енгилликлар берилади
Тадбиркорларга солиқ муносабатларида енгилликлар берилади
Sputnik Ўзбекистон
Айрим қонун ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди. 26.12.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-12-26T18:11+0500
2025-12-26T18:11+0500
иқтисод
тадбиркор
солиқ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/18/23528171_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_47c44c3a0413564591f58fbc5ee5b8e1.jpg
ТОШКЕНТ, 26 дек – Sputnik. Ўзбекистонда тадбиркорларга солиқ муносабатларида енгилликлар берилади. Тегишли қонун билан (ЎРҚ–1108-сон) айрим қонун ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди.Унга кўра, қуйидаги ҳолатда маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги иш юритишни бошлаш мумкин эмаслиги, бошланган иш эса тугатилиши лозимлиги белгиланди:Шунингдек, Иқтисодий процессуал кодексдаги ҳуқуқий таъсир чоралари жумласига “ҚҚСни тўловчи сифатида махсус рўйхатга олиш ҳисобига қўйилганлик тўғрисидаги гувоҳноманинг амал қилишини 30 кундан ортиқ бўлган муддатга тўхтатиб туриш киритилди.Бундан ташқари, солиқ қарзи мавжуд бўлган юридик шахслар ва ЯТТлар солиқ органига солиқ қарзини ўз дебитори ҳисобидан ундиришни сўраб мурожаат қилишга ҳақли.Мурожаатга ўзаро тасдиқланган ёки бир томонлама имзоланган ҳисоб-китобларнинг солиштирма далолатномаси илова қилиниши лозим.Фойда солиғи бўйича солиқ имтиёзлари президент қарорлари билан, фақат амортизация қилинадиган асосий воситаларни тезлаштирилган амортизация қилиш ҳуқуқини бериш тарзида, 3 йилдан ортиқ бўлмаган муддатга берилиши кўзда тутилди.Солиқ тўловчининг дебитори билдириш хати олинган кундан эътиборан 10 иш кунида ўзаро ҳисоб-китобларнинг солиштирма далолатномасини имзолаши (тасдиқлаши) ёки солиштирма далолатномада кўрсатилган қарз мавжуд эмаслигини асослаган ҳолда рад жавобини бериши шарт.
https://sputniknews.uz/20251223/bojxonada-tadbirkorlar-engilliklar-54416627.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/18/23528171_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_19d299d16200f765040fabe3e32ad418.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
иқтисод, тадбиркор, солиқ
иқтисод, тадбиркор, солиқ

Тадбиркорларга солиқ муносабатларида енгилликлар берилади

18:11 26.12.2025
© unsplash.com/Scott GrahamБумага, руки, ручка
Бумага, руки, ручка - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.12.2025
© unsplash.com/Scott Graham
Oбуна бўлиш
Айрим қонун ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди.
ТОШКЕНТ, 26 дек – Sputnik. Ўзбекистонда тадбиркорларга солиқ муносабатларида енгилликлар берилади. Тегишли қонун билан (ЎРҚ–1108-сон) айрим қонун ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди.
Унга кўра, қуйидаги ҳолатда маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги иш юритишни бошлаш мумкин эмаслиги, бошланган иш эса тугатилиши лозимлиги белгиланди:
агар солиқ тўловчи (солиқ агенти) томонидан охирги 3 ой ичида солиқ ҳисоботлари ўз вақтида тақдим этилган ва кейинги ҳисобот даври учун солиқ ҳисоботини тақдим этиш муддатининг кечиктирилиши 5 иш кунидан ошмаган бўлса.
Шунингдек, Иқтисодий процессуал кодексдаги ҳуқуқий таъсир чоралари жумласига “ҚҚСни тўловчи сифатида махсус рўйхатга олиш ҳисобига қўйилганлик тўғрисидаги гувоҳноманинг амал қилишини 30 кундан ортиқ бўлган муддатга тўхтатиб туриш киритилди.
Бундан ташқари, солиқ қарзи мавжуд бўлган юридик шахслар ва ЯТТлар солиқ органига солиқ қарзини ўз дебитори ҳисобидан ундиришни сўраб мурожаат қилишга ҳақли.
Мурожаатга ўзаро тасдиқланган ёки бир томонлама имзоланган ҳисоб-китобларнинг солиштирма далолатномаси илова қилиниши лозим.
Фойда солиғи бўйича солиқ имтиёзлари президент қарорлари билан, фақат амортизация қилинадиган асосий воситаларни тезлаштирилган амортизация қилиш ҳуқуқини бериш тарзида, 3 йилдан ортиқ бўлмаган муддатга берилиши кўзда тутилди.
Солиқ тўловчининг дебитори билдириш хати олинган кундан эътиборан 10 иш кунида ўзаро ҳисоб-китобларнинг солиштирма далолатномасини имзолаши (тасдиқлаши) ёки солиштирма далолатномада кўрсатилган қарз мавжуд эмаслигини асослаган ҳолда рад жавобини бериши шарт.
Мамонтовский таможенный пост Щелковской таможни - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.12.2025
Божхонада катта ўзгаришлар: 2026 йилдан тадбиркорларга янги енгилликлар берилади
23 Декабр, 18:22
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0