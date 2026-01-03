Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260103/venesuela-vitse-prezidenti-maduroning-tirikligini-isbotlashni-talab-qildi-54625243.html
Венесуэла вице-президенти Мадуронинг тириклигини исботлашни талаб қилди
Венесуэла вице-президенти Мадуронинг тириклигини исботлашни талаб қилди
Sputnik Ўзбекистон
Трамп айтишига кўра, Мадуро ва унинг рафиқаси қўлга олиниб, мамлакатдан олиб чиқиб кетилган. 03.01.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-01-03T16:13+0500
2026-01-03T16:13+0500
венесуэла
ақш
дональд трамп
ақшнинг венесуэлага тажовузи
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/03/54625074_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_44062adb23076590caf6e40fa1259eb4.jpg
ТОШКЕНТ, 3 янв - Sputnik. Венесуэла ҳукумати айни дамда президент Николас Мадуронинг қаердалигини билмайди ва АҚШдан унинг тириклигини исботлашни талаб қилмоқда, деди Венесуэла вице-президенти Делси Родригес.Родригес, шунингдек, қўшимча қилди: “Биз Трамп маъмуриятидан Мадуро ва биринчи хонимнинг тириклиги ҳақида далиллар тақдим этишини талаб қиламиз”.Родригес шанба куни амалга оширилган АҚШ ҳарбий амалиётини "хиёнаткор ҳаво ҳужуми" деб атади. Унинг қўшимча қилишича, Каракас нуқтаи назаридан, АҚШ ҳаракатлари халқаро ҳуқуқ ва БМТ Низомини бузади.У венесуэлаликларни Мадурони қўллаб-қувватлаш учун кўчаларга чиқишга чақирди.Аввалроқ Американинг айрим оммавий ахборот воситалари манбаларига таяниб, Родригес Венесуэла президенти вазифасини бажарувчи бўлиши ҳақида хабар берган эди.Шанба куни АҚШ Венесуэлада бир қатор ҳаво ҳужумларини бошлади. Кейинроқ АҚШ президенти Доналд Трамп АҚШ кучлари Мадуро ва унинг рафиқаси қўлга олинганини ва уларни Венесуэла ҳудудидан олиб чиққанини маълум қилди.
https://sputniknews.uz/20260103/maduro-va-uning-rafiqasi-mamlakatdan-olib-chiqildi-tramp-54623310.html
венесуэла
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/03/54625074_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_543b665a62012ee910a6cb91530a0b6a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
венесуэла , ақш, дональд трамп, ақшнинг венесуэлага тажовузи
венесуэла , ақш, дональд трамп, ақшнинг венесуэлага тажовузи

Венесуэла вице-президенти Мадуронинг тириклигини исботлашни талаб қилди

16:13 03.01.2026
© Sputnik / Александр Кряжев / Медиабанкка ўтишВизит вице-премьера правительства РФ Д. Чернышенко в Венесуэлу
Визит вице-премьера правительства РФ Д. Чернышенко в Венесуэлу - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.01.2026
© Sputnik / Александр Кряжев
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Трамп айтишига кўра, Мадуро ва унинг рафиқаси қўлга олиниб, мамлакатдан олиб чиқиб кетилган.
ТОШКЕНТ, 3 янв - Sputnik. Венесуэла ҳукумати айни дамда президент Николас Мадуронинг қаердалигини билмайди ва АҚШдан унинг тириклигини исботлашни талаб қилмоқда, деди Венесуэла вице-президенти Делси Родригес.
“Биз президент Мадуро ва биринчи хонимнинг қаердалигини билмаймиз”, — дея унинг сўзларидан иқтибос келтирган Лотин Америка ОАВлари.
Родригес, шунингдек, қўшимча қилди: “Биз Трамп маъмуриятидан Мадуро ва биринчи хонимнинг тириклиги ҳақида далиллар тақдим этишини талаб қиламиз”.
Родригес шанба куни амалга оширилган АҚШ ҳарбий амалиётини "хиёнаткор ҳаво ҳужуми" деб атади. Унинг қўшимча қилишича, Каракас нуқтаи назаридан, АҚШ ҳаракатлари халқаро ҳуқуқ ва БМТ Низомини бузади.
У венесуэлаликларни Мадурони қўллаб-қувватлаш учун кўчаларга чиқишга чақирди.
Аввалроқ Американинг айрим оммавий ахборот воситалари манбаларига таяниб, Родригес Венесуэла президенти вазифасини бажарувчи бўлиши ҳақида хабар берган эди.
Шанба куни АҚШ Венесуэлада бир қатор ҳаво ҳужумларини бошлади. Кейинроқ АҚШ президенти Доналд Трамп АҚШ кучлари Мадуро ва унинг рафиқаси қўлга олинганини ва уларни Венесуэла ҳудудидан олиб чиққанини маълум қилди.
США нанесли удары по объектам газотранспортной инфраструктуры в Каракасе. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.01.2026
Мадуро қўлга олиниб АҚШга олиб кетилди — Трамп
14:37
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0