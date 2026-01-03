Россия ДХРдаги Бондарное қишлоғини озод қилди

https://sputniknews.uz/20260103/rossiya-qurolli-kuchlari-dxrdagi-bondarnoe-qishlogini-ozod-qildi-54626159.html
Украина ўтган сутка давомида 1300 аскарини йўқотди. 03.01.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-01-03T17:06+0500
2026-01-03T17:06+0500
2026-01-03T17:06+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
донецк халқ республикаси (дхр)
луганск халқ республикаси (лхр)
херсон вилояти
запорожье вилояти
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/1c/54507507_0:86:1500:930_1920x0_80_0_0_1554f74bce935d9ebb25988684b3d6c6.jpg
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/1c/54507507_74:0:1427:1015_1920x0_80_0_0_5286717173592c1afa9b7d67da0f63c8.jpg
ТОШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. Россия Қуролли кучлари ДХРдаги Бондарное қишлоғини назоратга олди, деб хабар қилди Мудофаа вазирлиги.
“Жануб” кучлар гуруҳи бўлинмалари фаол амалиётлар натижасида Донецк Халқ Республикасининг Бондарное қишлоғини озод қилди”, — дейилади хабарда.
Россия кучлари Закотное, Кондратовка, Константиновка, Малиновка ва Резниковка қишлоқлари яқинида Украина Қуролли кучлари бўлинмаларини ҳам мағлубиятга учратди, дейилади вазирлик хабарида.
Мудофаа вазирлиги хабарига кўра, сўнгги 24 соат ичида Украина Қуроллининг кучлари махсус операциянинг барча ҳудудларидаги йўқотишлари 1300 кишини ташкил қилган (қурбон ва яраланганлар.
Шунингдек, 126та учувчисиз аппаратлар, 26 та зирҳли жанговар техника, 89 та машина ва 28та артиллерия қуроллари ва 3та ёппасига ўт очиш тизимини ташкил қилган.