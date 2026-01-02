Гулбозор маҳалласидаги сайёҳлик кўчаси – Тошкент тарихининг жонли акс-садоси
Sputnik Ўзбекистон
Бой тарих ва миллий меросга ега Ўзбекистон сайёҳлар учун бетакрор ё‘налишларни таклиф етади. Тошкентнинг тарихий қисмида жойлашган Гулбозор маҳалласидаги сайёҳлик кўчаси еса меҳмонларга ўзбек халқининг ҳаёти, урф-одатлари ва маданий қадриятларини яқиндан ҳис етиш имконини беради.
