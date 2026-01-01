https://sputniknews.uz/20260101/oziq-ovqat-mahsulotlari-boj-54597955.html
Озиқ-овқат маҳсулотларига нисбатан божхона божининг нол ставкаси муддати узайтирилди
Озиқ-овқат маҳсулотларига нисбатан божхона божининг нол ставкаси муддати узайтирилди
Sputnik Ўзбекистон
Божсиз импорт 36 тоифадаги товарлар учун сақланиб қолади — консерваланган гўштдан тортиб болалар кийим-кечагича. 01.01.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-01-01T14:18+0500
2026-01-01T14:18+0500
2026-01-01T14:18+0500
иқтисод
божхона божи
озиқ-овқат
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/14/45286724_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_50714a0362e2cdbb51d605a331036c34.jpg
ТОШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Ўзбекистонда асосий озиқ-овқат маҳсулотларига нисбатан божхона божининг нол ставкасини қўллаш муддати узайтирилди.Президент имзолаган янги фармонга кўра, ички истеъмол бозоридаги ижтимоий аҳамиятга эга товарлар импортига нисбатан божхона божининг нол ставкасини қўллаш муддати 2027 йил 1 январига қадар узайтирилди.Рўйхатда қорамол ва қўй гўшти, балиқ, шакар, сариёғ ва сутдан тайёрланган бошқа мойлар ва ёғлар, парранда тухумлари, банан, цитрус мевалари (лимондан ташқари), қаҳва, чой, ҳайвон ва ўсимлик ёғлари ва мойлари, маргарин, хамиртуруш, буғдой уни, йогурт, пишлоқ ва твороглар, пиёз, саримсоқпиёз, қуритилган хурмо, олма, нок, беҳи, ун, тайёр ёки консерваланган гўшт маҳсулотлари, мураббо, мевали желе, мармелад, консерваланган мевалар, ёнғоқлар, соуслар, минерал ва газланган сувлар, болалар кийими, пойабзал ва бошқа кўплаб маҳсулотлар ўрин олган.Бош вазир ўринбосари Жамшид Ходжаев манфаатдор вазирлик ва идоралар билан биргаликда зарур ҳолларда “озиқ-овқат хавфсизлиги, аҳолининг озиқ-овқат маҳсулотларининг асосий турлари билан таъминланганлиги даражаси ҳамда ички бозорда нархлар барқарорлигидан келиб чиққан ҳолда” божхона божининг ноль ставкаси қўлланиладиган товарлар рўйхатини ўзгартириш бўйича президент маъмуриятига таклифлар киритиш вазифаси юклатилган.Ўзбекистонда 2025 йил охиригача 2023 йил мартида жорий этилган 36 тоифадаги озиқ-овқат ва бошқа товарларга божхона тўловларининг ноль ставкалари амал қиларди.
https://sputniknews.uz/20251223/bojxonada-tadbirkorlar-engilliklar-54416627.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/14/45286724_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1abbff47e9c9b9379a55269702692703.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
иқтисод, божхона божи, озиқ-овқат
иқтисод, божхона божи, озиқ-овқат
Озиқ-овқат маҳсулотларига нисбатан божхона божининг нол ставкаси муддати узайтирилди
Божсиз импорт 36 тоифадаги товарлар учун сақланиб қолади — консерваланган гўштдан тортиб болалар кийим-кечагича.
ТОШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Ўзбекистонда асосий озиқ-овқат маҳсулотларига нисбатан божхона божининг нол ставкасини қўллаш муддати узайтирилди.
Президент имзолаган янги фармонга
кўра, ички истеъмол бозоридаги ижтимоий аҳамиятга эга товарлар импортига нисбатан божхона божининг нол ставкасини қўллаш муддати 2027 йил 1 январига қадар узайтирилди.
Рўйхатда қорамол ва қўй гўшти, балиқ, шакар, сариёғ ва сутдан тайёрланган бошқа мойлар ва ёғлар, парранда тухумлари, банан, цитрус мевалари (лимондан ташқари), қаҳва, чой, ҳайвон ва ўсимлик ёғлари ва мойлари, маргарин, хамиртуруш, буғдой уни, йогурт, пишлоқ ва твороглар, пиёз, саримсоқпиёз, қуритилган хурмо, олма, нок, беҳи, ун, тайёр ёки консерваланган гўшт маҳсулотлари, мураббо, мевали желе, мармелад, консерваланган мевалар, ёнғоқлар, соуслар, минерал ва газланган сувлар, болалар кийими, пойабзал ва бошқа кўплаб маҳсулотлар ўрин олган.
Бош вазир ўринбосари Жамшид Ходжаев манфаатдор вазирлик ва идоралар билан биргаликда зарур ҳолларда “озиқ-овқат хавфсизлиги, аҳолининг озиқ-овқат маҳсулотларининг асосий турлари билан таъминланганлиги даражаси ҳамда ички бозорда нархлар барқарорлигидан келиб чиққан ҳолда” божхона божининг ноль ставкаси қўлланиладиган товарлар рўйхатини ўзгартириш бўйича президент маъмуриятига таклифлар киритиш вазифаси юклатилган.
Ўзбекистонда 2025 йил охиригача 2023 йил мартида жорий этилган 36 тоифадаги озиқ-овқат ва бошқа товарларга божхона тўловларининг ноль ставкалари амал қиларди.