Кўприк, трамвай, метро: Янги Тошкент пойтахт билан қандай боғланади
Шунингдек, Чирчиқ дарёси устидаги кўприк орқали икки тасмали трамвай йўли ётқизилиши режалаштирилган.
ТОШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Чирчиқ дарёси устидан янги кўприк ҳамда метро бекати билан бирлаштирилган автотураргоҳ барпо этиш ишларини кўздан кечирди.
“Янги кўприк Тошкент ва Янги Тошкентни боғлайди. Бир суткада 40-50 мингта автотранспорт воситасини ўтказиш қувватига эга бўлади”, - дейилади давлат раҳбари матбуот хизмати хабарида.
Қурилиш ишлари жорий йил охирида бошланган бўлиб, айни пайтга келиб лойиҳанинг дастлабки қисми амалга оширилмоқда.
Таъкидланишича, лойиҳа доирасида атроф-муҳитга эҳтиёткорона муносабатга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Соҳил ҳудудлари кўкаламзорлаштирилади, энергия тежамкор ёритиш тизимлари ўрнатилади, пиёдалар ва велосипед йўлаклари барпо этилади. Шунингдек, кўприк орқали икки тасмали трамвай йўли ётқизилиши режалаштирилган.
Янги Тошкентни Тошкент шаҳри билан боғлайдиган бўлажак метро линиясининг узунлиги 21 километрни ташкил этиб, 9 та замонавий бекатни ўз ичига олади. У кунига 230 минг нафар йўловчига хизмат кўрсатиш имкониятига эга бўлади.
Линия пойтахт метросининг мавжуд тармоқлари билан тўлиқ интеграция қилинади, бу эса йўловчилар учун ягона ва узлуксиз транспорт тизимини шакллантиради.
Давлат раҳбари бўлажак линиянинг автотураргоҳ билан интеграциялашган бекатларидан бирининг қурилиш жараёни билан танишди.
Метро бекати билан интеграциялашган автотураргоҳ 20 минг квадрат метр майдонда барпо этилади, унда автомобиллар, пиёдалар ва жамоат транспорти ҳаракати аниқ ажратилиб, хавфсизлик ва функционалликка устувор аҳамият берилади.
Айни пайтда ҳудудда ер ишлари ва бетон қуйиш ишлари олиб борилмоқда. Мажмуа 2027 йилда фойдаланишга топширилиши режалаштирилган.
Президент лойиҳаларнинг Янги Тошкент учун стратегик аҳамиятини таъкидлаб, қурилиш ишларини белгиланган муддатларда, юқори сифатда амалга ошириш бўйича ўз тавсияларини берди.