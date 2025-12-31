Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251231/yangi-toshkent-poytaxt-54578266.html
Кўприк, трамвай, метро: Янги Тошкент пойтахт билан қандай боғланади
Кўприк, трамвай, метро: Янги Тошкент пойтахт билан қандай боғланади
Sputnik Ўзбекистон
Янги Тошкентни ривожлантириш доирасида Чирчиқ дарёси бўйлаб трамвай линиясига эга автомобиль кўприги, шунингдек, мавжуд пойтахт метрополитени билан интеграциялашган метро линияси қурилмоқда. Президент автотураргоҳга уланадиган бўлажак бекатлардан бирини кўздан кечирди.
2025-12-31T09:25+0500
2025-12-31T09:25+0500
жамият
янги тошкент
шавкат мирзиёев
метро
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/1f/54577430_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_82bbe7da1020f88a6b5ff213eacf9c4b.jpg
ТОШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Чирчиқ дарёси устидан янги кўприк ҳамда метро бекати билан бирлаштирилган автотураргоҳ барпо этиш ишларини кўздан кечирди.Қурилиш ишлари жорий йил охирида бошланган бўлиб, айни пайтга келиб лойиҳанинг дастлабки қисми амалга оширилмоқда.Таъкидланишича, лойиҳа доирасида атроф-муҳитга эҳтиёткорона муносабатга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Соҳил ҳудудлари кўкаламзорлаштирилади, энергия тежамкор ёритиш тизимлари ўрнатилади, пиёдалар ва велосипед йўлаклари барпо этилади. Шунингдек, кўприк орқали икки тасмали трамвай йўли ётқизилиши режалаштирилган.Линия пойтахт метросининг мавжуд тармоқлари билан тўлиқ интеграция қилинади, бу эса йўловчилар учун ягона ва узлуксиз транспорт тизимини шакллантиради.Давлат раҳбари бўлажак линиянинг автотураргоҳ билан интеграциялашган бекатларидан бирининг қурилиш жараёни билан танишди.Метро бекати билан интеграциялашган автотураргоҳ 20 минг квадрат метр майдонда барпо этилади, унда автомобиллар, пиёдалар ва жамоат транспорти ҳаракати аниқ ажратилиб, хавфсизлик ва функционалликка устувор аҳамият берилади.Айни пайтда ҳудудда ер ишлари ва бетон қуйиш ишлари олиб борилмоқда. Мажмуа 2027 йилда фойдаланишга топширилиши режалаштирилган.Президент лойиҳаларнинг Янги Тошкент учун стратегик аҳамиятини таъкидлаб, қурилиш ишларини белгиланган муддатларда, юқори сифатда амалга ошириш бўйича ўз тавсияларини берди.
https://sputniknews.uz/20251230/mirziyoev-yangi-toshkent-ishlar-tanishish-54572753.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/1f/54577430_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b9e56a7087ad1d618f48f661e917d170.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
янги тошкент метро трамвай кўприк
янги тошкент метро трамвай кўприк

Кўприк, трамвай, метро: Янги Тошкент пойтахт билан қандай боғланади

09:25 31.12.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев осмотрел строительство нового моста через реку Чирчик и автостоянки, совмещенной со станцией метро.
Шавкат Мирзиёев осмотрел строительство нового моста через реку Чирчик и автостоянки, совмещенной со станцией метро. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 31.12.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Шунингдек, Чирчиқ дарёси устидаги кўприк орқали икки тасмали трамвай йўли ётқизилиши режалаштирилган.
ТОШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Чирчиқ дарёси устидан янги кўприк ҳамда метро бекати билан бирлаштирилган автотураргоҳ барпо этиш ишларини кўздан кечирди.
“Янги кўприк Тошкент ва Янги Тошкентни боғлайди. Бир суткада 40-50 мингта автотранспорт воситасини ўтказиш қувватига эга бўлади”, - дейилади давлат раҳбари матбуот хизмати хабарида.
Қурилиш ишлари жорий йил охирида бошланган бўлиб, айни пайтга келиб лойиҳанинг дастлабки қисми амалга оширилмоқда.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев осмотрел строительство нового моста через реку Чирчик и автостоянки, совмещенной со станцией метро. - Sputnik Ўзбекистон
1/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев осмотрел строительство нового моста через реку Чирчик и автостоянки, совмещенной со станцией метро. - Sputnik Ўзбекистон
2/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев осмотрел строительство нового моста через реку Чирчик и автостоянки, совмещенной со станцией метро. - Sputnik Ўзбекистон
3/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев осмотрел строительство нового моста через реку Чирчик и автостоянки, совмещенной со станцией метро. - Sputnik Ўзбекистон
4/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
1/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
2/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
3/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
4/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
Таъкидланишича, лойиҳа доирасида атроф-муҳитга эҳтиёткорона муносабатга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Соҳил ҳудудлари кўкаламзорлаштирилади, энергия тежамкор ёритиш тизимлари ўрнатилади, пиёдалар ва велосипед йўлаклари барпо этилади. Шунингдек, кўприк орқали икки тасмали трамвай йўли ётқизилиши режалаштирилган.
Янги Тошкентни Тошкент шаҳри билан боғлайдиган бўлажак метро линиясининг узунлиги 21 километрни ташкил этиб, 9 та замонавий бекатни ўз ичига олади. У кунига 230 минг нафар йўловчига хизмат кўрсатиш имкониятига эга бўлади.
Линия пойтахт метросининг мавжуд тармоқлари билан тўлиқ интеграция қилинади, бу эса йўловчилар учун ягона ва узлуксиз транспорт тизимини шакллантиради.
Давлат раҳбари бўлажак линиянинг автотураргоҳ билан интеграциялашган бекатларидан бирининг қурилиш жараёни билан танишди.
Метро бекати билан интеграциялашган автотураргоҳ 20 минг квадрат метр майдонда барпо этилади, унда автомобиллар, пиёдалар ва жамоат транспорти ҳаракати аниқ ажратилиб, хавфсизлик ва функционалликка устувор аҳамият берилади.
Айни пайтда ҳудудда ер ишлари ва бетон қуйиш ишлари олиб борилмоқда. Мажмуа 2027 йилда фойдаланишга топширилиши режалаштирилган.
Президент лойиҳаларнинг Янги Тошкент учун стратегик аҳамиятини таъкидлаб, қурилиш ишларини белгиланган муддатларда, юқори сифатда амалга ошириш бўйича ўз тавсияларини берди.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с созидательной работой, проводимой в Новом Ташкенте - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.12.2025
Мирзиёев Янги Тошкентда олиб борилаётган бунёдкорлик ишлари билан танишди
Кеча, 18:02
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0