https://sputniknews.uz/20251231/rossiya-tiv-mo-ekstremizm-kurashish-54584789.html
Россия ТИВ МО мамлакатларининг экстремизмга қарши курашишга тайёрлигини олқишлайди
Россия ТИВ МО мамлакатларининг экстремизмга қарши курашишга тайёрлигини олқишлайди
Sputnik Ўзбекистон
Таъкидланишича, Марказий Осиё мамлакатларининг дипломатик ваколатхоналари Россияда тегишли органлар билан яқин алоқада ишламоқда. 31.12.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-12-31T15:21+0500
2025-12-31T15:21+0500
2025-12-31T15:21+0500
жамият
россия
россия тив
марказий осиё
экстремизм
террорчилар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1e/53100945_0:0:2924:1645_1920x0_80_0_0_75d7462269b15f903f1dae91e7759d87.jpg
ТОШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Москва Марказий Осиё мамлакатларининг экстремизм ва терроризмга қарши курашда Россиянинг қатъий йўналишини қўллаб-қувватлашга тайёрлигини олқишлайди. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири ўринбосари Михаил Галузин РИА Новостига берган интервьюсида маълум қилди.Таъкидланишича, Марказий Осиё мамлакатларининг дипломатик ваколатхоналари Россия Ташқи ишлар вазирлигининг минтақавий ваколатхоналари, ахлоқ тузатиш муассасалари, ички ишлар органлари ҳамда ўқув муассасалари билан яқин алоқада ишлайди. Бундан ташқари, Марказий Осиё мамлакатлари Россияда яшовчи ватандошлар ўртасида тегишли ишларни олиб бормоқда.
https://sputniknews.uz/20251016/terrorizm-kurash-mirziyoev-mdh-52738670.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1e/53100945_115:0:2844:2047_1920x0_80_0_0_85be9378bc8e17de29d5b73f4b83f8c4.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, россия, россия тив, марказий осиё, экстремизм, террорчилар
жамият, россия, россия тив, марказий осиё, экстремизм, террорчилар
Россия ТИВ МО мамлакатларининг экстремизмга қарши курашишга тайёрлигини олқишлайди
Таъкидланишича, Марказий Осиё мамлакатларининг дипломатик ваколатхоналари Россияда тегишли органлар билан яқин алоқада ишламоқда.
ТОШКЕНТ, 31 дек — Sputnik.
Москва Марказий Осиё мамлакатларининг экстремизм ва терроризмга қарши курашда Россиянинг қатъий йўналишини қўллаб-қувватлашга тайёрлигини олқишлайди. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири ўринбосари Михаил Галузин РИА Новостига берган интервьюсида маълум қилди.
“Россия Федерацияси ҳудуди бўлиб турган чет элликларнинг, жумладан, мигрантларнинг радикал гуруҳларга жалб қилинишининг олдини олиш масаласи тегишли идоралар даражасида мунтазам равишда кўтарилади”, - деди Галузин.
Таъкидланишича, Марказий Осиё мамлакатларининг дипломатик ваколатхоналари Россия Ташқи ишлар вазирлигининг минтақавий ваколатхоналари, ахлоқ тузатиш муассасалари, ички ишлар органлари ҳамда ўқув муассасалари билан яқин алоқада ишлайди. Бундан ташқари, Марказий Осиё мамлакатлари Россияда яшовчи ватандошлар ўртасида тегишли ишларни олиб бормоқда.
“Биз Марказий Осиё давлатларининг экстремизм ва терроризмга қарши курашиш бўйича биз билан ягона қатъий йўналишда ишлашга, биз ташкил этаётган акцияларда иштирок этишга, ушбу соҳада халқаро ҳамкорликни мустаҳкамлаш тарафдори бўлишга, халқаро майдончаларда ҳамжиҳатликда овоз беришга тайёрлигини олқишлаймиз”, - деди Россия ташқи ишлар вазири ўринбосари.