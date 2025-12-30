https://sputniknews.uz/20251230/uzoq-yangi-yil-nishonlash-54571170.html
Узоқдаги байрам: яқинларингиздан узоқда бўлсангиз, Янги йилни қандай нишонлаш мумкин
Узоқдаги байрам: яқинларингиздан узоқда бўлсангиз, Янги йилни қандай нишонлаш мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Янги йилни уйдан узоқда кутиб олиш ҳам ёқимли бўлиши мумкин. Дўстлар билан байрам, онлайн форматлар, саёҳат ва шаҳар тадбирлари ҳақида амалий маслаҳатлар.
2025-12-30T16:20+0500
2025-12-30T16:20+0500
2025-12-30T16:20+0500
янги йил
мигрантлар
талабалар
сайёҳлар
хориж давлатлар
жамият
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/1e/54568581_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4e51c4bb8a841d9d74d38540b542a942.jpg
ТОШКEНТ, 30 дек — Sputnik. Янги йил кечасида турли сабабларга кўра — иш, ўқиш ёки кўчиш туфайли — оилангиздан узоқда бўлишингиз мумкин. Бироқ замонавий имкониятлар ҳатто масофадан туриб ҳам байрам муҳитини ҳис қилиш ва уни хотиржам ўтказиш имконини беради. Sputnik Ўзбекистон мухбири Янги йилни уйдан узоқда қандай кутиб олиш мумкинлиги ҳақида билиб олди.Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил бошида 1,34 миллионга яқин ўзбекистонлик хорижда ишлаган. Бундан ташқари, хорижий олий ўқув юртларида таҳсил олаётган талабалар ҳам бор. Янги йил анъанавий равишда оилавий байрам ҳисобланса-да, уйга қайтиш имконияти ҳаммада ҳам мавжуд эмас.Энг осон ва оммабоп вариантлардан бири — байрамни дўстлар даврасида нишонлаш. Мавзули кеча уюштириш, борган мамлакатингиздан дўстларингизни таклиф қилиш ёки уйдан узоқда қолган ватандошларингизни тўплаш мумкин. Биргаликдаги суҳбатлар, стол ўйинлари, мусиқа ва қўшиқлар илиқ байрам муҳитини яратишга ёрдам беради.Масофага қарамай, байрамни яқинлар билан бирга ўтказмоқчи бўлганлар учун онлайн форматлар ҳам мос келади. Видео қўнғироқлар орқали олдиндан келишилган меню, ўйинлар, викториналар ёки виртуал кечки овқат "яқинлик" ҳиссини сақлашга хизмат қилади.Агар Янги йилни хотиржамликда ўтказишни истасангиз, ўзингизга вақт ажратиш ҳам яхши вариант. Дам олиш куни уюштириш, ҳаммом ёки спа-марказга бориш, уйда севимли фильмларни томоша қилиш ва байрамона кечки овқат тайёрлаш ҳам ёлғизликни ёқимли тажрибага айлантириши мумкин.Янги таассуротларга очиқ бўлганлар учун эса саёҳат қилиш айни муддао. Айримлар Янги йил кечасини поездда ёки йўлда кутиб олишни афзал кўради. Бундай сафарлар кўпинча арзонроқ бўлади ва ўзгача муҳит яратади.Саёҳатчилар йўлда Янги йилни нишонлаш учун ўзлари билан енгил байрам дастурхони — мевалар, ичимликлар ва газаклар олишни маслаҳат беришади. Йўналишнинг охирги нуқтаси янги шаҳар, мамлакат ёки тоғли ҳудуд бўлиши мумкин.Шу билан бирга, шаҳарлардаги байрам тадбирларида иштирок этиш имконияти ҳам бор. Кўплаб аҳоли пунктларида асосий янги йил арчалари ўрнатилиб, мусиқа, рақслар ва Қорбобо ҳамда Қорқиз иштирокидаги кўнгилочар дастурлар ташкил этилади.Шаҳар афишаларига назар ташлаш ҳам фойдали: ресторанлар, барлар ва қаҳвахоналар Янги йилни нишонлашнинг турли форматларини — жонли мусиқа, тематик кечалар ва интеллектуал ўйинларни таклиф этади.Бундан ташқари, Янги йил кечасини келажакни режалаштиришга бағишлаш ҳам мумкин. Масалан, мақсадлар рўйхатини тузиш ёки истаклар харитасини яратиш янги йилга руҳий тайёргарликка ёрдам беради.Янги йил анъанавий равишда оилавий байрам саналади, аммо яқинлар билан бирга бўлиш имконияти йўқлиги уни камроқ аҳамиятли қилмайди. Аксинча, бу байрамни янгича, ғайриоддий ва эсда қоларли тарзда кутиб олиш имкониятидир.
https://sputniknews.uz/20251229/toshkent-yangi-yil-avtobuslar-54530636.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/1e/54568581_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_306a2003f1462772cf97b0ef631fe733.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
янги йил, янги йилни уйдан узоқда кутиб олиш, хорижда янги йил, ўзбекистонликлар хорижда, байрам ғоялари, онлайн байрам, саёҳат янги йил, дўстлар билан байрам, ёлғиз янги йил, sputnik ўзбекистон
янги йил, янги йилни уйдан узоқда кутиб олиш, хорижда янги йил, ўзбекистонликлар хорижда, байрам ғоялари, онлайн байрам, саёҳат янги йил, дўстлар билан байрам, ёлғиз янги йил, sputnik ўзбекистон
Узоқдаги байрам: яқинларингиздан узоқда бўлсангиз, Янги йилни қандай нишонлаш мумкин
Янги йил анъанавий равишда оилавий байрам ва уйга қайтиш учун сабаб деб ҳисобланса-да, бундай имконият ҳаммада ҳам мавжуд эмас
ТОШКEНТ, 30 дек — Sputnik.
Янги йил кечасида турли сабабларга кўра — иш, ўқиш ёки кўчиш туфайли — оилангиздан узоқда бўлишингиз мумкин. Бироқ замонавий имкониятлар ҳатто масофадан туриб ҳам байрам муҳитини ҳис қилиш ва уни хотиржам ўтказиш имконини беради. Sputnik Ўзбекистон
мухбири Янги йилни уйдан узоқда қандай кутиб олиш мумкинлиги ҳақида билиб олди.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил бошида 1,34 миллионга яқин ўзбекистонлик хорижда ишлаган. Бундан ташқари, хорижий олий ўқув юртларида таҳсил олаётган талабалар ҳам бор. Янги йил анъанавий равишда оилавий байрам ҳисобланса-да, уйга қайтиш имконияти ҳаммада ҳам мавжуд эмас.
Энг осон ва оммабоп вариантлардан бири — байрамни дўстлар даврасида нишонлаш. Мавзули кеча уюштириш, борган мамлакатингиздан дўстларингизни таклиф қилиш ёки уйдан узоқда қолган ватандошларингизни тўплаш мумкин. Биргаликдаги суҳбатлар, стол ўйинлари, мусиқа ва қўшиқлар илиқ байрам муҳитини яратишга ёрдам беради.
Масофага қарамай, байрамни яқинлар билан бирга ўтказмоқчи бўлганлар учун онлайн форматлар ҳам мос келади. Видео қўнғироқлар орқали олдиндан келишилган меню, ўйинлар, викториналар ёки виртуал кечки овқат "яқинлик" ҳиссини сақлашга хизмат қилади.
Агар Янги йилни хотиржамликда ўтказишни истасангиз, ўзингизга вақт ажратиш ҳам яхши вариант. Дам олиш куни уюштириш, ҳаммом ёки спа-марказга бориш, уйда севимли фильмларни томоша қилиш ва байрамона кечки овқат тайёрлаш ҳам ёлғизликни ёқимли тажрибага айлантириши мумкин.
Янги таассуротларга очиқ бўлганлар учун эса саёҳат қилиш айни муддао. Айримлар Янги йил кечасини поездда ёки йўлда кутиб олишни афзал кўради. Бундай сафарлар кўпинча арзонроқ бўлади ва ўзгача муҳит яратади.
Саёҳатчилар йўлда Янги йилни нишонлаш учун ўзлари билан енгил байрам дастурхони — мевалар, ичимликлар ва газаклар олишни маслаҳат беришади. Йўналишнинг охирги нуқтаси янги шаҳар, мамлакат ёки тоғли ҳудуд бўлиши мумкин.
Шу билан бирга, шаҳарлардаги байрам тадбирларида иштирок этиш имконияти ҳам бор. Кўплаб аҳоли пунктларида асосий янги йил арчалари ўрнатилиб, мусиқа, рақслар ва Қорбобо ҳамда Қорқиз иштирокидаги кўнгилочар дастурлар ташкил этилади.
Шаҳар афишаларига назар ташлаш ҳам фойдали: ресторанлар, барлар ва қаҳвахоналар Янги йилни нишонлашнинг турли форматларини — жонли мусиқа, тематик кечалар ва интеллектуал ўйинларни таклиф этади.
Бундан ташқари, Янги йил кечасини келажакни режалаштиришга бағишлаш ҳам мумкин. Масалан, мақсадлар рўйхатини тузиш ёки истаклар харитасини яратиш янги йилга руҳий тайёргарликка ёрдам беради.
Янги йил анъанавий равишда оилавий байрам саналади, аммо яқинлар билан бирга бўлиш имконияти йўқлиги уни камроқ аҳамиятли қилмайди. Аксинча, бу байрамни янгича, ғайриоддий ва эсда қоларли тарзда кутиб олиш имкониятидир.