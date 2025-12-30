https://sputniknews.uz/20251230/uzbekistan-russia-prezident-muloqot-54567343.html
Ўзбекистон ва Россия президентлари мулоқот қилди: Мирзиёев Украинанинг ҳужумини қоралади
Ўзбекистон ва Россия президентлари мулоқот қилди: Мирзиёев Украинанинг ҳужумини қоралади
Sputnik Ўзбекистон
Президент Шавкат Мирзиёев Владимир Путин билан телефон орқали мулоқот чоғида Россия президенти қароргоҳига ҳужум уринишини қоралади. Томонлар хавфсизлик ва икки томонлама ҳамкорлик масалаларини муҳокама қилди.
2025-12-30T15:20+0500
2025-12-30T15:20+0500
2025-12-30T15:33+0500
шавкат мирзиёев
владимир путин
телефон мулоқоти
янги йил
сиёсат
россия
ўзбекистон
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1396/34/13963496_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4afaec22e65a3524aaa86a6c84126bd7.jpg
ТОШКEНТ, 30 дек — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин билан телефон орқали мулоқот чоғида Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Россия етакчисининг Новгород вилоятидаги қароргоҳига ҳужум қилишга уринишни қатъий қоралади. Бу ҳақда Ўзбекистон раҳбари матбуот хизмати хабар берди.Хабарда таъкидланишича, бундай хатти-ҳаракатлар барқарорлик ва хавфсизликка, шунингдек, узоқ муддатли тинчликка эришишга қаратилган саъй-ҳаракатларга жиддий таҳдид солиши қайд этилган.Шунингдек, халқаро ва минтақавий аҳамиятга молик долзарб масалалар юзасидан фикр алмашилиб, бўлажак тадбирлар режаси муҳокама қилинди.Суҳбат якунида етакчилар кириб келаётган 2026 йил муносабати билан бир-бирини самимий қутлаб, мустаҳкам соғлиқ, бахт-саодат ва фаровонлик, икки мамлакатнинг биродар халқларига эса тинчлик-осойишталик ва бардавом равнақ тиладилар.
https://sputniknews.uz/20251230/ukraine-russia-prezident-qarorgoh-hujum-54550238.html
ўзбекистон
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1396/34/13963496_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_9d2adb0eba850f40f8882abfc18786e8.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
шавкат мирзиёев, владимир путин, ўзбекистон президенти, россия президенти, телефон мулоқоти, новгород вилояти, қароргоҳга ҳужум, халқаро хавфсизлик, ўзбекистон–россия муносабатлари, стратегик шериклик, президент матбуот хизмати
шавкат мирзиёев, владимир путин, ўзбекистон президенти, россия президенти, телефон мулоқоти, новгород вилояти, қароргоҳга ҳужум, халқаро хавфсизлик, ўзбекистон–россия муносабатлари, стратегик шериклик, президент матбуот хизмати
Ўзбекистон ва Россия президентлари мулоқот қилди: Мирзиёев Украинанинг ҳужумини қоралади
15:20 30.12.2025 (янгиланди: 15:33 30.12.2025)
Мирзиёев Путин билан мулоқотда Россия президенти қароргоҳига ҳужум уринишини қатъий қоралади. Шунингдек, раҳбарлар хавфсизлик ва икки томонлама ҳамкорлик масалаларини муҳокама қилди.
ТОШКEНТ, 30 дек — Sputnik.
Россия президенти Владимир Путин билан телефон орқали мулоқот чоғида Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Россия етакчисининг Новгород вилоятидаги қароргоҳига ҳужум қилишга уринишни қатъий қоралади. Бу ҳақда Ўзбекистон раҳбари матбуот хизмати хабар берди
.
Хабарда таъкидланишича, бундай хатти-ҳаракатлар барқарорлик ва хавфсизликка, шунингдек, узоқ муддатли тинчликка эришишга қаратилган саъй-ҳаракатларга жиддий таҳдид солиши қайд этилган.
Олий даражада эришилган келишувларни амалга ошириш нуқтаи назаридан Ўзбекистон–Россия стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада ривожлантириш масалалари кўриб чиқилди.
Шунингдек, халқаро ва минтақавий аҳамиятга молик долзарб масалалар юзасидан фикр алмашилиб, бўлажак тадбирлар режаси муҳокама қилинди.
Суҳбат якунида етакчилар кириб келаётган 2026 йил муносабати билан бир-бирини самимий қутлаб, мустаҳкам соғлиқ, бахт-саодат ва фаровонлик, икки мамлакатнинг биродар халқларига эса тинчлик-осойишталик ва бардавом равнақ тиладилар.