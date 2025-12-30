Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20251230/ukraine-russia-prezident-qarorgoh-hujum-54550238.html
Украина дронлар билан Россия раҳбари қароргоҳига ҳужум қилишга уринди: халқаро муносабат
Украина дронлар билан Россия раҳбари қароргоҳига ҳужум қилишга уринди: халқаро муносабат
Sputnik Ўзбекистон
Киев БПЛА ёрдамида Россия президентининг Новгород вилоятидаги қароргоҳига ҳужум уюштирди. Воқеага Путин, Трамп, Россия дипломатияси ва қатор давлатлар расмийлари изоҳ берди.
2025-12-30T10:28+0500
2025-12-30T10:58+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
владимир путин
владимир зеленский
дональд трамп
дунё янгиликлари
дунёда
дрон
россия тив
киев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/1e/54552775_0:97:3295:1950_1920x0_80_0_0_30d0f2a50170c4ee78f998e11097785a.jpg
ТОШКEНТ, 30 дек — Sputnik. 28 декабрдан 29 декабрга ўтар кечаси Киев режими Россия президентининг Новгород вилоятидаги қароргоҳига учувчисиз учиш аппаратлари билан террорчилик ҳужуми уюштирди. Бу ҳақда Россия ТИВ раҳбари Сергей Лавров хабар берди.Бўлиб ўтган воқеа кенг халқаро шов-шувга сабаб бўлди. Россия президенти Владимир Путин, АҚШ президенти Дональд Трамп, Россия дипломатияси вакиллари, шунингдек, бошқа давлатларнинг расмий шахслари ва экспертлари бунга муносабат билдирди.Муносабат ва баёнотлар:Владимир Путин:Дональд Трамп: Юрий Ушаков, Россия президенти ёрдамчиси:Сергей Лавров:Александр Грушко, Россия ТИВ раҳбари ўринбосари:Мария Захарова, Россия ТИВ расмий вакили:Халқаро муносабатлар:Владимир Зеленский уюштирилган ҳужумни тан олмай, бу ёлғон деб айтди.
https://sputniknews.uz/20251228/russia-uch-shahar-ozod-54508018.html
киев
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/1e/54552775_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_c8fd9980adad4ab7f92e41dd8928293b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, украина, киев, новгород вилояти, россия президенти қароргоҳи, бпла ҳужуми, владимир путин, доналд трамп, россия–ақш музокаралари, пво, халқаро резонанс, террорчилик ҳужуми, россия тив, мария захарова, сергей лавров, юрий ушаков
россия, украина, киев, новгород вилояти, россия президенти қароргоҳи, бпла ҳужуми, владимир путин, доналд трамп, россия–ақш музокаралари, пво, халқаро резонанс, террорчилик ҳужуми, россия тив, мария захарова, сергей лавров, юрий ушаков

Украина дронлар билан Россия раҳбари қароргоҳига ҳужум қилишга уринди: халқаро муносабат

10:28 30.12.2025 (янгиланди: 10:58 30.12.2025)
© Sputnik / Станислав Красильников / Медиабанкка ўтишБоевое слаживание военных разведчиков группировки войск "Центр" в зоне СВО
Боевое слаживание военных разведчиков группировки войск Центр в зоне СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.12.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Путин ҳужум жавобсиз қолмаслигини, Трамп бу иш яхши бўлмагани ва нозик пайтда содир этилганини, турк сиёсатшуноси эса ҳужум Украина учун ўз жонига қасд қилишга тенглигини айтди.
ТОШКEНТ, 30 дек — Sputnik. 28 декабрдан 29 декабрга ўтар кечаси Киев режими Россия президентининг Новгород вилоятидаги қароргоҳига учувчисиз учиш аппаратлари билан террорчилик ҳужуми уюштирди. Бу ҳақда Россия ТИВ раҳбари Сергей Лавров хабар берди.
Бўлиб ўтган воқеа кенг халқаро шов-шувга сабаб бўлди. Россия президенти Владимир Путин, АҚШ президенти Дональд Трамп, Россия дипломатияси вакиллари, шунингдек, бошқа давлатларнинг расмий шахслари ва экспертлари бунга муносабат билдирди.
Муносабат ва баёнотлар:
Владимир Путин:
"Киевнинг бундай ўйламай қилинган террорчилик ҳаракатлари Россия томонидан энг жиддий жавобсиз қолмайди."
Дональд Трамп:
"Ҳозиргина эшитдим... Бу жуда ёмон. Бу яхши иш бўлмабди".
"Путиннинг қароргоҳига ҳужум нозик вақтда содир бўлди".
"Киевнинг РФ президенти қароргоҳига ҳужумини "мудофаа ҳаракатлари" деб бўлмайди".
"Мен бу ҳақда президент Путиндан эшитдим ва бундан жуда ғазабландим".
Юрий Ушаков, Россия президенти ёрдамчиси:
"АҚШ президенти бу хабардан ҳайратда қолди, том маънода ғазабланди, бундай ақл бовар қилмайдиган ҳаракатларни ҳатто тахмин ҳам қила олмаслигини айтди"
"(Трамп - таҳр.) Айтганидек, бу, шубҳасиз, Зеленский билан ишлаш контекстида Америка ёндашувларига таъсир қилади, ҳозирги маъмурият, Трампнинг ўзи айтганидек, Худога шукур, "Tomahaw"ни бермаган".
Сергей Лавров:
"Президент қароргоҳига ҳужум қилган барча учувчисиз учиш аппаратлари Россия Қуролли кучларининг ҳаво ҳужумидан мудофаа воситалари томонидан йўқ қилинди".
"Киев дронларининг Россия президенти қароргоҳига ҳужуми Россия ва АҚШ ўртасидаги можарони ҳал қилиш бўйича қизғин музокаралар чоғида амалга оширилди".
"Бундай бемулоҳаза ҳаракатлар жавобсиз қолмайди".
"Шу билан бирга, биз (бу воқеа сабабли - таҳр) АҚШ билан музокаралар жараёнидан чиқмоқчи эмасмиз".
"Шу билан бирга, давлат терроризми сиёсатига ўтган Киев режимининг жиноий моҳияти тўлиқ намоён бўлганини инобатга олган ҳолда Россиянинг музокаралар позицияси қайта кўриб чиқилади".
"Россия Қуролли кучлари томонидан жавоб зарбалари бериладиган объектлар ва уларни амалга ошириш вақти аниқланди".
Александр Грушко, Россия ТИВ раҳбари ўринбосари:
"Албатта, бугун бўлиб ўтган воқеалар музокаралар жараёнига путур етказиш, тинчликка эришишни янада қийинлаштиришга жиддий уринишдир".
Мария Захарова, Россия ТИВ расмий вакили:
"Украинанинг РФ президенти қароргоҳига ҳужуми - бу Украина томонидан Трампга берилган тарсаки".
"Украинанинг Россия президенти қароргоҳига ҳужумига жавоб дипломатик бўлмайди, Киев умид қилмасин".
Халқаро муносабатлар:
"БАА Россия президенти қароргоҳига ҳужум қилишга уринишни кескин қоралайди, ушбу қабиҳ ҳаракат ва унинг хавфсизлик ва барқарорликка таҳдидини қоралайди," - дейилади БАА ТИВ баёнотида.
Никарагуа Путинга мактуб йўллаб, қароргоҳга қилинган ҳужум муносабати билан бирдамлигини билдирди.
"Киев расмийларининг тинчлик музокаралари чоғида Россия президенти қароргоҳига ҳужум қилишга уриниши ўз жонига қасд қилишдек кўринади", - деди туркиялик сиёсатшунос Энгин Ўзер.
Владимир Зеленский уюштирилган ҳужумни тан олмай, бу ёлғон деб айтди.
Подразделения группировки войск Восток освободили город Гуляйполе Запорожской области - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.12.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
РФ Мудофаа вазирлиги: "Ғалаба учун муҳим қадам" — уч шаҳар озод қилинди
28 Декабр, 10:20
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0