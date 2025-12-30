https://sputniknews.uz/20251230/russia-ikki-punkt-ozod-54566346.html
Россия қўшинлари Харьков ва Запорожье йўналишларида яна иккита қишлоқни озод қилди
Россия Қуролли кучлари Харьков вилоятидаги Богуславка ва Запорожье вилоятидаги Лукяновское аҳоли пунктларини назоратга олди. Мудофаа вазирлигига кўра, операциялар "Ғарб" ва "Днепр" гуруҳлари томонидан амалга оширилган.
ТОШКEНТ, 30 дек — Sputnik. Россия Қуролли кучлари Харьков вилоятидаги Богуславка ва Запорожье вилоятидаги Лукяновское қишлоқларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Шунингдек, хабарда Запорожье вилоятининг Лукяновское аҳоли пункти "Днепр" қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг фаол ҳаракатлар натижасида озод қилинганлиги қайд этилган.
Россия Мудофаа вазирлиги маълумотларига кўра, ҳарбийлар қатъий ва фаол ҳаракатлари натижасида яна иккита қишлоқни озод қилишга муваффақ бўлди.