Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия қўшинлари Харьков ва Запорожье йўналишларида яна иккита қишлоқни озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Қуролли кучлари Харьков вилоятидаги Богуславка ва Запорожье вилоятидаги Лукяновское аҳоли пунктларини назоратга олди. Мудофаа вазирлигига кўра, операциялар "Ғарб" ва "Днепр" гуруҳлари томонидан амалга оширилган.
ТОШКEНТ, 30 дек — Sputnik. Россия Қуролли кучлари Харьков вилоятидаги Богуславка ва Запорожье вилоятидаги Лукяновское қишлоқларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Шунингдек, хабарда Запорожье вилоятининг Лукяновское аҳоли пункти "Днепр" қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг фаол ҳаракатлар натижасида озод қилинганлиги қайд этилган.
https://sputniknews.uz/20251229/russia-dpr-qishloq-ozod-54531131.html
Россия қўшинлари Харьков ва Запорожье йўналишларида яна иккита қишлоқни озод қилди

Россия Мудофаа вазирлиги маълумотларига кўра, ҳарбийлар қатъий ва фаол ҳаракатлари натижасида яна иккита қишлоқни озод қилишга муваффақ бўлди.
ТОШКEНТ, 30 дек — Sputnik. Россия Қуролли кучлари Харьков вилоятидаги Богуславка ва Запорожье вилоятидаги Лукяновское қишлоқларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
"Ғарб" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари қатъий ҳаракатлар натижасида Харьков вилоятининг Богуславка аҳоли пунктини назорат остига олди", - дейилади хабарда.
Шунингдек, хабарда Запорожье вилоятининг Лукяновское аҳоли пункти "Днепр" қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг фаол ҳаракатлар натижасида озод қилинганлиги қайд этилган.
Боевое слаживание военных разведчиков группировки войск Запад в зоне СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.12.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия Қуролли кучлари ДХРдаги Диброва қишлоғини озод қилди
Кеча, 14:41
