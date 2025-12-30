https://sputniknews.uz/20251230/ozbekistonlik-saudi-arabia-ish-taminlanish-54552298.html
Йигирма минг ўзбекистонлик Саудия Арабистонида иш билан таъминланиши мумкин
Саудия Арабистони Ўзбекистондан камида 20 минг нафар меҳнат муҳожирини ишга жалб қилишни режалаштирмоқда. Томонлар меҳнат миграцияси ва бандлик соҳасидаги ҳамкорликни кенгайтириш масалаларини муҳокама қилди.
ТОШКEНТ, 30 дек — Sputnik. Саудия Арабистони Ўзбекистондан камида 20 минг нафар меҳнат мигрантини ишга жалб қилиш ниятини билдирди. Бу ҳақда Камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, ушбу баёнот вазир Ботир Заҳидовнинг Саудия Арабистонининг Ўзбекистондаги элчиси Юсуф бин Солиҳ ал-Утайбий билан бўлиб ўтган учрашуви доирасида билдирилган.Шунингдек, парвариш хизмати ҳамда техник мутахассисларни тайёрлашга қаратилган ўқув марказларини ташкил этиш бўйича вазирлик ташаббуслари тақдим этилди.Якунларига кўра, томонлар меҳнат ва бандлик соҳасидаги ҳамкорликни янада кенгайтиришга келишиб олдилар.
ТОШКEНТ, 30 дек — Sputnik.
Саудия Арабистони Ўзбекистондан камида 20 минг нафар меҳнат мигрантини ишга жалб қилиш ниятини билдирди. Бу ҳақда Камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
Маълум қилинишича, ушбу баёнот вазир Ботир Заҳидовнинг Саудия Арабистонининг Ўзбекистондаги элчиси Юсуф бин Солиҳ ал-Утайбий билан бўлиб ўтган учрашуви доирасида билдирилган.
Учрашувда савдо-иқтисодий, гуманитар ҳамда меҳнат миграцияси соҳаларидаги ҳамкорликнинг жорий ҳолати, эришилган натижалар ва келгусидаги истиқболлар муҳокама қилинди.
Шунингдек, парвариш хизмати ҳамда техник мутахассисларни тайёрлашга қаратилган ўқув марказларини ташкил этиш бўйича вазирлик ташаббуслари тақдим этилди.
Якунларига кўра, томонлар меҳнат ва бандлик соҳасидаги ҳамкорликни янада кенгайтиришга келишиб олдилар.