https://sputniknews.uz/20251229/russia-elchi-intervyu-bayonotlar-54525974.html
Атом ҳамкорлиги фақат АЭС билан чекланмайди — Россия элчиси интервьюсидан асосий баёнотлар
Атом ҳамкорлиги фақат АЭС билан чекланмайди — Россия элчиси интервьюсидан асосий баёнотлар
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда биринчи атом электр станцияси қурилиши изчил амалга оширилади. Элчи Алексей Ерхов АЭСнинг энергетика хавфсизлиги учун стратегик аҳамияти ҳақида гапирди.
2025-12-29T12:02+0500
2025-12-29T12:02+0500
2025-12-29T12:05+0500
ўзбекистон
россия
росатом
ўзбекистонда атом электростанцияси қурилиши
алексей ерхов
жамият
аэс
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/18/54422806_0:0:2160:1215_1920x0_80_0_0_7fb58e562fc6c901007bcb6497116df2.jpg
ТОШКEНТ, 29 дек — Sputnik. Ўзбекистонда АЭС қурилиши каби кенг кўламли халқаро инфратузилма лойиҳалари анъанавий равишда айрим кучларнинг эътибори ва қаршилигига сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Алексей Ерхов АЭС масаласига бағишланган интервьюсида маълум қилди.Интервьюдан асосий фикрлар:
https://sputniknews.uz/20251227/aes-uchun-tanlangan-maydon-mutlaq-havfsiz--mutaxassis-54505449.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/18/54422806_43:0:1983:1454_1920x0_80_0_0_1ae5fb740e22be7cc5e4d77826648ba0.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон аэс, атом электр станцияси ўзбекистон, алексей ерхов интервью, россия 24 осиё марказида, росатом ўзбекистон, энергетика хавфсизлиги, атом энергетикаси, ўзбекистон–россия ҳамкорлиги, энергия баланси, ядровий хавфсизлик
ўзбекистон аэс, атом электр станцияси ўзбекистон, алексей ерхов интервью, россия 24 осиё марказида, росатом ўзбекистон, энергетика хавфсизлиги, атом энергетикаси, ўзбекистон–россия ҳамкорлиги, энергия баланси, ядровий хавфсизлик
Атом ҳамкорлиги фақат АЭС билан чекланмайди — Россия элчиси интервьюсидан асосий баёнотлар
12:02 29.12.2025 (янгиланди: 12:05 29.12.2025)
Алексей Ерховнинг сўзларига кўра, Ўзбекистонда биринчи атом электр станцияси қурилиши режага мувофиқ амалга оширилади.
ТОШКEНТ, 29 дек — Sputnik.
Ўзбекистонда АЭС қурилиши каби кенг кўламли халқаро инфратузилма лойиҳалари анъанавий равишда айрим кучларнинг эътибори ва қаршилигига сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Алексей Ерхов АЭС масаласига бағишланган интервьюсида маълум қилди
.
Интервью “Россия 24” телеканалидаги “Осиё марказида Роберт Францев билан” муаллифлик дастурида эфирга узатилди.
Интервьюдан асосий фикрлар:
Республикада биринчи атом электр станцияси қурилиши кун тартибида турибди ва у изчил равишда амалга оширилади.
Келажакдаги АЭС Ўзбекистон энергетика хавфсизлигининг асосий элементларидан бирига айланади. Лойиҳа энергия балансини диверсификация қилиш, анъанавий манбаларга юкламани камайтириш ҳамда иқтисодиётнинг барқарор ўсишини таъминлаш имконини беради.
Лойиҳа “Росатом” давлат корпорацияси иштирокида амалга оширилмоқда. У замонавий ва синовдан ўтган технологияларни қўллашни, шунингдек, ядровий ва экологик хавфсизлик соҳасидаги халқаро нормалар ҳамда талабларга қатъий риоя қилишни назарда тутади.
Атом соҳасидаги ҳамкорлик фақат станция қурилиши билан чекланиб қолмайди. У миллий кадрларни тайёрлаш, илмий-техник базани ривожлантириш ҳамда икки томонлама муносабатларни мустаҳкамлашни ҳам ўз ичига олади.