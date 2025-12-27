https://sputniknews.uz/20251227/samarqandda-ishsiz-yoshlarga-labo-mashinalari-berildi-54501258.html
Самарқандда ишсиз ёшларга Labo берилди
2025-12-27T16:57+0500
2025-12-27T16:57+0500
2025-12-27T16:58+0500
ТОШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Самарқандда ишсиз ёшларга Labo машиналари берилди, деб хабар қилмоқда Sputnik мухбири. Машина олганлар орасида ёш аёллар ҳам бор эди. Улардан бири Жомбой туманида яшовчи Моҳира Сафарова тўрт йил аввал ҳайдовчилик гувоҳномасини олган. Лойиҳанинг бошқа иштирокчилари сингари Сафарова ҳам юк ташиш соҳасида ўз бизнесини очишни режалаштирмоқда.Автомашиналар дастлабки тўловсиз 18 фоиз йиллик фоиз ставкаси билан етти йиллик кредитга берилади.
16:57 27.12.2025 (янгиланди: 16:58 27.12.2025)
ТОШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Самарқандда ишсиз ёшларга Labo машиналари берилди, деб хабар қилмоқда Sputnik мухбири.
Самарқандда ишсиз ёшларни қўллаб-қувватлаш лойиҳаси доирасида вилоятнинг 50 нафар ёшларига "Лабо" автомашиналари топширилди.
Машина олганлар орасида ёш аёллар ҳам бор эди. Улардан бири Жомбой туманида яшовчи Моҳира Сафарова тўрт йил аввал ҳайдовчилик гувоҳномасини олган. Лойиҳанинг бошқа иштирокчилари сингари Сафарова ҳам юк ташиш соҳасида ўз бизнесини очишни режалаштирмоқда.
Автомашиналар дастлабки тўловсиз 18 фоиз йиллик фоиз ставкаси билан етти йиллик кредитга берилади.