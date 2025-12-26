https://sputniknews.uz/20251226/elektromobil-imtiyozlar-54485717.html
Электромобиллардан фойдаланишни кенгайтириш бўйича янги имтиёзлар берилади
Электромобиллардан фойдаланишни кенгайтириш бўйича янги имтиёзлар берилади
Sputnik Ўзбекистон
Маҳаллий электромобилларга 12 фоизли, хорижий электромобилларга эса 16 фоизли автокредитлар ажратилади. 26.12.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-12-26T13:16+0500
2025-12-26T13:16+0500
2025-12-26T13:16+0500
иқтисод
электромобиль
ўзбекистон
имтиёз
шавкат мирзиёев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/11/54227077_0:313:3082:2047_1920x0_80_0_0_de7a01e728d15d3fbab6d0bdac203f44.jpg
ТОШКЕНТ, 26 дек – Sputnik. Ўзбекистонда электромобиллардан фойдаланишни кенгайтириш янада рағбатлантирилади. Бу ҳақда президент Шавкат Мирзиёев Олий Мажлис ва халққа йўллаётган мурожаатномаси чоғида маълум қилди.Маълум қилинишича, Экологик автомобилларни кўпайтириш бўйича беш йиллик дастур амалга оширилади.Электромобилларни қувватлаш станцияларини ташкил қилиш учун тадбиркорларга 10 фоизли имтиёзли кредитлар берилади, ерларни аукциондан 2 карра арзон нархда сотиб олиш имконияти яратилади.Электромобилларни қувватлаш станцияларида автомобилларни зарядлашда 1 киловатт-соат электр энергияси нархининг 300 сўмдан ошган қисми давлат буджетидан қоплаб берилади.Электромобилда такси хизмати кўрсатадиган фуқароларга ҳам бир қатор имтиёзлар берилади.
https://sputniknews.uz/20251219/eko-stikerlar-izoh-avtomobil-54304963.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/11/54227077_235:0:2964:2047_1920x0_80_0_0_07566980f64e07aa50d396d9d58db97d.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
иқтисод, электромобиль, ўзбекистон, имтиёз, шавкат мирзиёев
иқтисод, электромобиль, ўзбекистон, имтиёз, шавкат мирзиёев
Электромобиллардан фойдаланишни кенгайтириш бўйича янги имтиёзлар берилади
Маҳаллий электромобилларга 12 фоизли, хорижий электромобилларга эса 16 фоизли автокредитлар ажратилади.
ТОШКЕНТ, 26 дек – Sputnik. Ўзбекистонда электромобиллардан фойдаланишни кенгайтириш янада рағбатлантирилади. Бу ҳақда президент Шавкат Мирзиёев Олий Мажлис ва халққа йўллаётган мурожаатномаси чоғида маълум қилди.
Маълум қилинишича, Экологик автомобилларни кўпайтириш бўйича беш йиллик дастур амалга оширилади.
Бунда маҳаллий электромобилларга 12 фоизли, хорижий электромобилларга эса 16 фоизли автокредитлар ажратилади.
Электромобилларни қувватлаш станцияларини ташкил қилиш учун тадбиркорларга 10 фоизли имтиёзли кредитлар берилади, ерларни аукциондан 2 карра арзон нархда сотиб олиш имконияти яратилади.
Электромобилларни қувватлаш станцияларида автомобилларни зарядлашда 1 киловатт-соат электр энергияси нархининг 300 сўмдан ошган қисми давлат буджетидан қоплаб берилади.
Электромобилда такси хизмати кўрсатадиган фуқароларга ҳам бир қатор имтиёзлар берилади.