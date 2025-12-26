Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия ҳарбийлари Запорожье вилоятидаги Косовцевони озод қилди
Россия ҳарбийлари Запорожье вилоятидаги Косовцевони озод қилди
"Шарқ" қўшинлар жангчиларининг қатъий ҳаракатлари натижасида бунга эришилган. 26.12.2025, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 26 дек – Sputnik. Россия Қуролли кучлари Запорожье вилоятидаги Косовцево қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Кеча Россия ҳарбийлари Свято-Покровское қишлоғини озод қилишга муваффақ бўлганди.
Россия ҳарбийлари Запорожье вилоятидаги Косовцевони озод қилди

"Шарқ" қўшинлар жангчиларининг қатъий ҳаракатлари натижасида бунга эришилган.
ТОШКЕНТ, 26 дек – Sputnik. Россия Қуролли кучлари Запорожье вилоятидаги Косовцево қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
"Шарқ" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари душман мудофааси ичкарисига киришни давом эттирди ва қатъий хатти-ҳаракатлар натижасида Запорожье вилоятининг Косовцево аҳоли пунктини озод қилди", - дейилади хабарда.
Кеча Россия ҳарбийлари Свято-Покровское қишлоғини озод қилишга муваффақ бўлганди.
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия армияси Запорожье вилоятидаги қишлоқни озод қилди
24 Декабр, 14:41
