https://sputniknews.uz/20251226/zaporoje-viloyati-kosovtsevo-54488851.html
Россия ҳарбийлари Запорожье вилоятидаги Косовцевони озод қилди
Россия ҳарбийлари Запорожье вилоятидаги Косовцевони озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
"Шарқ" қўшинлар жангчиларининг қатъий ҳаракатлари натижасида бунга эришилган. 26.12.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-12-26T15:00+0500
2025-12-26T15:00+0500
2025-12-26T15:00+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
россия мудофаа вазирлиги
запорожье вилояти
дунёда
дунё янгиликлари
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/05/53972065_0:181:3072:1909_1920x0_80_0_0_475c9c4ed6e4b43647f01039b174bf19.jpg
ТОШКЕНТ, 26 дек – Sputnik. Россия Қуролли кучлари Запорожье вилоятидаги Косовцево қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Кеча Россия ҳарбийлари Свято-Покровское қишлоғини озод қилишга муваффақ бўлганди.
https://sputniknews.uz/20251224/russia-zaporizhzhia-qishloq-ozod-54434468.html
запорожье вилояти
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/05/53972065_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_cb13a5de1415d4ba9e3bba458ac9a7d6.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, россия мудофаа вазирлиги, запорожье вилояти, дунёда, дунё янгиликлари
россия, россия мудофаа вазирлиги, запорожье вилояти, дунёда, дунё янгиликлари
Россия ҳарбийлари Запорожье вилоятидаги Косовцевони озод қилди
"Шарқ" қўшинлар жангчиларининг қатъий ҳаракатлари натижасида бунга эришилган.
ТОШКЕНТ, 26 дек – Sputnik.
Россия Қуролли кучлари Запорожье вилоятидаги Косовцево қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
"Шарқ" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари душман мудофааси ичкарисига киришни давом эттирди ва қатъий хатти-ҳаракатлар натижасида Запорожье вилоятининг Косовцево аҳоли пунктини озод қилди", - дейилади хабарда.
Кеча Россия ҳарбийлари Свято-Покровское қишлоғини озод қилишга муваффақ бўлганди.