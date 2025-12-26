https://sputniknews.uz/20251226/toshkent-54491273.html
Тошкентда резидент автотураргоҳлар нархи белгиланди
Sputnik Ўзбекистон
Тошкент шаҳрида резидентлар (яқин атрофдаги биноларда яшовчилар) учун йўл четидаги пулли автотураргоҳлар нархи барча бешта тариф зоналари учун йилига базавий ҳисоблаш миқдорининг 1 бараварини (ҳозирда 412 000 сўм ёки 35 доллардан кам) ташкил этади.
ТОШКЕНТ, 26 дек – Sputnik. 2026 йил 1 февралдан Тошкент шаҳрида пулли йўлбўйи автотураргоҳларига яқин ҳудудларда истиқомат қилувчи фуқаролар учун резидент автотураргоҳ рухсатномалари амалиёти йўлга қўйилади. Бу пойтахт ҳокими Шавкат Умурзоқов имзолаган қарорда кўзда тутилган.Тунги вақтда (20:00 дан 8:00 гача) автотураргоҳ бепул бўлади.Келишувлар тўғрисидаги маълумотлар махсус электрон реестрда сақланади. Резидент автотураргоҳ гувоҳномаси резидентдан ташқари, доимий ёки вақтинча рўйхатдан ўтган фуқароларга ҳам амал қилади.Уни расмийлаштириш учун Ягона интерактив давлат хизматлари портали орқали ариза бериш мумкин бўлади. Рухсатнома расмийлаштирилгандан кейин бир йил давомида амал қилади.Битта турар жой манзили учун иккитадан ортиқ резидент рухсатномаси рўйхатдан ўтказилиши мумкин эмас.
тошкент резидентлар яқин атрофдаги биноларда яшовчилар пулли автотураргоҳлар рухсатнома олиш нарх
Рухсатномалар келаси йилнинг 1 февралидан жорий этилади ҳамда унинг қиймати 412 минг сўмни ташкил этади.
ТОШКЕНТ, 26 дек – Sputnik.
2026 йил 1 февралдан Тошкент шаҳрида пулли йўлбўйи автотураргоҳларига яқин ҳудудларда истиқомат қилувчи фуқаролар учун резидент автотураргоҳ рухсатномалари амалиёти йўлга қўйилади. Бу пойтахт ҳокими Шавкат Умурзоқов имзолаган қарорда
кўзда тутилган.
Кундузи (соат 8:00 дан 20:00 гача) тўхташ жойи учун резидентлик рухсатномаси нархи йилига базавий ҳисоблаш миқдорининг 1 баравари (ҳозир 412 минг сўм) ни ташкил этади.
Тунги вақтда (20:00 дан 8:00 гача) автотураргоҳ бепул бўлади.
Келишувлар тўғрисидаги маълумотлар махсус электрон реестрда сақланади. Резидент автотураргоҳ гувоҳномаси резидентдан ташқари, доимий ёки вақтинча рўйхатдан ўтган фуқароларга ҳам амал қилади.
Уни расмийлаштириш учун Ягона интерактив давлат хизматлари портали орқали ариза бериш мумкин бўлади. Рухсатнома расмийлаштирилгандан кейин бир йил давомида амал қилади.
Битта турар жой манзили учун иккитадан ортиқ резидент рухсатномаси рўйхатдан ўтказилиши мумкин эмас.