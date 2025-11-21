Ўзбекистон
Тошкент бозорларидаги автотураргоҳлар нархлари қандай ўзгарди - инфографика
Тошкент бозорларидаги автотураргоҳлар нархлари қандай ўзгарди - инфографика
Ҳокимликнинг янги қарорига кўра: 20 дақиқагача – 5 минг сўм; 40 дақиқагача – 7 минг сўм; 1 соатгача – 8 минг сўм; 2 соатгача – 9 минг сўм; 3 соатгача – 25 минг сўм; 4 соатгача – 35 минг сўм; 4 соатдан ортиқ – 50 минг сўм. Иш кунларида эса автотураргоҳ нархлари бундан арзонроқ бўлиб қолади.
Тошкент шаҳридаги бозор ва савдо мажмуалари автотураргоҳлари учун янгиланган тўлов миқдорлари жорий этилди.Қарорга мувофиқ, бозорлар автотураргоҳларида енгил автомобиллар учун тўлов миқдорлари ҳафтанинг кунига қараб фарқланади. Хусусан, шанба–якшанба кунлари тарифлар оширилган.Иш кунларида эса тарифлар пастроқ бўлиб қолмоқда.Батафсил - Sputnik инфографикасида.
Тошкент бозорларидаги автотураргоҳлар нархлари қандай ўзгарди - инфографика

Ҳокимликка кўра, янги тарифлар бозорлар атрофидаги тирбандликни камайтириш ва автотураргоҳлар юкламасини тартибга солиш мақсадида жорий этилган.
Тошкент шаҳридаги бозор ва савдо мажмуалари автотураргоҳлари учун янгиланган тўлов миқдорлари жорий этилди.
Қарорга мувофиқ, бозорлар автотураргоҳларида енгил автомобиллар учун тўлов миқдорлари ҳафтанинг кунига қараб фарқланади. Хусусан, шанба–якшанба кунлари тарифлар оширилган.
Иш кунларида эса тарифлар пастроқ бўлиб қолмоқда.
Батафсил - Sputnik инфографикасида.
