Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251226/mirziyoev-oltin-ishlab-chiqarish-54486532.html
Мирзиёев: 2030 йилгача олтин ишлаб чиқариш ҳажми 175 тоннага етказилади
Мирзиёев: 2030 йилгача олтин ишлаб чиқариш ҳажми 175 тоннага етказилади
Sputnik Ўзбекистон
Навоийдаги олтин конларида маъдан қазиб олиш бўйича 320 млн долларлик лойиҳа ишга туширилиб, қўшимча 2 млн тонна маъдан қайта ишланади. 26.12.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-12-26T13:40+0500
2025-12-26T13:40+0500
иқтисод
ўзбекистон
олтин
шавкат мирзиёев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/1a/54484730_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_798727f0df8638d27dd5ed2e63ac5746.jpg
ТОШКЕНТ, 26 дек – Sputnik. 2030 йилгача Ўзбекистонда олтин конларида маъдан қазиб олиш бўйича янги лойиҳаларни ишга тушириш ҳисобига олтин ишлаб чиқариш ҳажми 175 тоннага етказилади. Бу ҳақда президент Шавкат Мирзиёев Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига йўллаган мурожаатномаси чоғида маълум қилди.Давлат раҳбарининг маълум қилишича, саноатда янги технологик босқичга ўтиш ва қўшилган қиймат занжирини кенгайтириш бўйича ривожлантириш дастури бошланади.Дастур доирасида келгуси беш йилда саноатда қўшилган қиймат ҳозирги 36,5 млрд доллардан камида 60 млрд долларгача етказилади, юқори ва ўртадан юқори технологияли тармоқлардаги ишлаб чиқариш ҳажми 2,5 баробар оширилади.2026 йилда старт берилиши мўлжалланган 52 млрд долларлик 782 та янги саноат ва инфратузилма лойиҳалари бунга замин ҳозирлайди. Келгуси йилда, шунингдек, 14 млрд долларлик 228 та янги йирик қувватлар ишга туширилиши кўзда тутилган.Шунингдек, давлат раҳбари саноатни ривожлантириш дастури доирасида амалга оширилиши кўзда тутилган лойиҳаларни санаб ўтди. Жумладан:Олмалиқ комбинатида қиймати 2 млрд 700 млн доллар, қуввати 300 минг тонна мис катодидан иборат янги металлургия мажмуаси;Умуман, 2026 йилда кимё саноатида 4,5 млрд долларлик, тоғ-кон металлургия, нефть-газ, автомобилсозлик, тўқимачилик ва қурилиш материаллари тармоқларининг ҳар бирида 3 млрд доллардан, электротехникада 2 млрд долларлик, фармацевтикада 800 млн долларлик янги лойиҳаларга старт берилиши кутилмоқда."Шу тариқа, 2026 йилда жами экспорт 40 млрд долларга етказилиб, тайёр ва яримтайёр маҳсулот улуши 55 фоиздан оширилади", — деди давлат раҳбари.
https://sputniknews.uz/20251209/uzbekistan-zaxiralar-oltin-infografika-54042905.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/1a/54484730_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_c05df9d06621571db22778a479d3489d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
иқтисод, ўзбекистон, олтин, шавкат мирзиёев
иқтисод, ўзбекистон, олтин, шавкат мирзиёев

Мирзиёев: 2030 йилгача олтин ишлаб чиқариш ҳажми 175 тоннага етказилади

13:40 26.12.2025
© telegram sputnikuzbekistan / Медиабанкка ўтишВ Узбекистане инфляция снизится до 7,4% на фоне роста внутреннего спроса
В Узбекистане инфляция снизится до 7,4% на фоне роста внутреннего спроса - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.12.2025
© telegram sputnikuzbekistan
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Навоийдаги олтин конларида маъдан қазиб олиш бўйича 320 млн долларлик лойиҳа ишга туширилиб, қўшимча 2 млн тонна маъдан қайта ишланади.
ТОШКЕНТ, 26 дек – Sputnik. 2030 йилгача Ўзбекистонда олтин конларида маъдан қазиб олиш бўйича янги лойиҳаларни ишга тушириш ҳисобига олтин ишлаб чиқариш ҳажми 175 тоннага етказилади. Бу ҳақда президент Шавкат Мирзиёев Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига йўллаган мурожаатномаси чоғида маълум қилди.
Давлат раҳбарининг маълум қилишича, саноатда янги технологик босқичга ўтиш ва қўшилган қиймат занжирини кенгайтириш бўйича ривожлантириш дастури бошланади.
Дастур доирасида келгуси беш йилда саноатда қўшилган қиймат ҳозирги 36,5 млрд доллардан камида 60 млрд долларгача етказилади, юқори ва ўртадан юқори технологияли тармоқлардаги ишлаб чиқариш ҳажми 2,5 баробар оширилади.
2026 йилда старт берилиши мўлжалланган 52 млрд долларлик 782 та янги саноат ва инфратузилма лойиҳалари бунга замин ҳозирлайди. Келгуси йилда, шунингдек, 14 млрд долларлик 228 та янги йирик қувватлар ишга туширилиши кўзда тутилган.
"Навоийдаги олтин конларида маъдан қазиб олиш бўйича 320 млн долларлик лойиҳа ишга туширилиб, қўшимча 2 млн тонна маъдан қайта ишланади. Шунингдек, “Мурунтов” конини ўзлаштиришнинг навбатдаги босқичи ҳамда кумуш конлари бўйича 2 млрд 300 млн долларлик йирик лойиҳалар амалга оширилади. Натижада йилига 18 миллион тонна маъданни қайта ишлаш қуввати барпо этилиб, 2030 йилгача олтин ишлаб чиқариш ҳажми 175 тоннага етказилади”, - деди Мирзиёев.
Шунингдек, давлат раҳбари саноатни ривожлантириш дастури доирасида амалга оширилиши кўзда тутилган лойиҳаларни санаб ўтди. Жумладан:
Олмалиқ комбинатида қиймати 2 млрд 700 млн доллар, қуввати 300 минг тонна мис катодидан иборат янги металлургия мажмуаси;
"Самарқанд кимё" заводида йилига 370 минг тонна фосфорли ва 540 минг тонна мураккаб ўғитлар ишлаб чиқаришга қаратилган қиймати 381 млн долларлик лойиҳа;
Қашқадарёда маиший кимё, полимер, синтетик ёқилғи учун йилига 50 минг тонна алкилбензол маҳсулоти олишга мўлжалланган 200 млн долларлик кимё заводи қурилиши лойиҳаси ва бошқалар.
Умуман, 2026 йилда кимё саноатида 4,5 млрд долларлик, тоғ-кон металлургия, нефть-газ, автомобилсозлик, тўқимачилик ва қурилиш материаллари тармоқларининг ҳар бирида 3 млрд доллардан, электротехникада 2 млрд долларлик, фармацевтикада 800 млн долларлик янги лойиҳаларга старт берилиши кутилмоқда.
"Шу тариқа, 2026 йилда жами экспорт 40 млрд долларга етказилиб, тайёр ва яримтайёр маҳсулот улуши 55 фоиздан оширилади", — деди давлат раҳбари.
Золото в международных резервах Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.12.2025
Ўзбекистон захираларидаги олтин миқдори ва улуши — инфографика
9 Декабр, 14:49
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0