https://sputniknews.uz/20251209/uzbekistan-zaxiralar-oltin-infografika-54042905.html
Ўзбекистон захираларидаги олтин миқдори ва улуши — инфографика
Ўзбекистон захираларидаги олтин миқдори ва улуши — инфографика
Ўзбекистоннинг олтин-валюта захиралари декабрда 61,2 млрд долларга етди. Олтин 12,2 млн унциягача ошди, валюта қисми эса 1,09 млрд долларга камайди.
2025-12-09T14:49+0500
2025-12-09T14:58+0500
инфографика
олтин
олтин-валюта захиралари
марказий банк
валюта
Ўзбекистоннинг олтин-валюта захиралари 1 декабрь ҳолатига кўра 61 232,3 миллион долларга етди. Бу кўрсаткич ноябрга нисбатан қарийб 2 миллиард долларга ортиқ, деб хабар қилди республика Марказий банки.Олтиннинг жисмоний ҳажми ҳам ошиб, 11,9 миллион трой унциядан 12,2 миллион трой унцияга етди.Жами захираларнинг 83 фоизидан ортиғи олтинга тўғри келади. Ноябрь ойи давомида захираларнинг валюта қисми 1 098,7 миллион долларга камайиб, 9 815,4 миллион долларни ташкил этди.Батафсил - Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
Янгиликлар
ўзбекистон, олтин-валюта захиралари, марказий банк, 61,2 млрд доллар, олтин унция, валюта қисми, резервлар, иқтисодий кўрсаткичлар.

14:49 09.12.2025 (янгиланди: 14:58 09.12.2025)
Олтин-валюта захираларидаги олтин хажми 12,2 млн унциягача ошди ва захираларнинг 83 фоизидан ортиғини олтин ташкил этмоқда.
Ўзбекистоннинг олтин-валюта захиралари 1 декабрь ҳолатига кўра 61 232,3 миллион долларга етди. Бу кўрсаткич ноябрга нисбатан қарийб 2 миллиард долларга ортиқ, деб хабар қилди республика Марказий банки.
Олтиннинг жисмоний ҳажми ҳам ошиб, 11,9 миллион трой унциядан 12,2 миллион трой унцияга етди.
Жами захираларнинг 83 фоизидан ортиғи олтинга тўғри келади. Ноябрь ойи давомида захираларнинг валюта қисми 1 098,7 миллион долларга камайиб, 9 815,4 миллион долларни ташкил этди.
Батафсил - Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
