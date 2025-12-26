Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251226/mirziyoev-murojaatnoma-54473915.html
Шавкат Мирзиёев Олий Мажлис ва халққа мурожаатнома билан чиқади
Шавкат Мирзиёев Олий Мажлис ва халққа мурожаатнома билан чиқади
Sputnik Ўзбекистон
26 декабрь, жума куни, соат 11:00 да президент Шавкат Мирзиёев Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига мурожаатномани тақдим этади. Мурожаатномада мамлакат ҳаётининг ҳар бир жабҳасини янада ривожлантиришга оид йирик ташаббуслар илгари сурилиши ҳамда келгуси йиллардаги энг муҳим вазифалар юзасидан режалар тақдим этилиши кутилмоқда.
2025-12-26T10:04+0500
2025-12-26T10:04+0500
сиёсат
шавкат мирзиёев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/1a/54474053_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_07ffff2cf616126b50ef3af35ec0c29c.jpg
ТОШКЕНТ, 26 дек – Sputnik. 26 декабрь, жума куни, соат 11:00 да президент Шавкат Мирзиёев Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига мурожаатномани тақдим этади. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Мурожаатномада мамлакат ҳаётининг ҳар бир жабҳасини янада ривожлантиришга оид йирик ташаббуслар илгари сурилиши ҳамда келгуси йиллардаги энг муҳим вазифалар юзасидан режалар тақдим этилиши кутилмоқда.Жонли эфир "Ўзбекистон 24", "Ўзбекистон" (сурдотаржима билан), "Маҳалла", "Маданият ва маърифат", "Ўзбекистон тарихи", "Менинг юртим", "Севимли", "Миллий", "Зўр ТВ", "Ренессанс ТВ" телеканалларида намойиш этилади.Мурожаатнома "Тошкент" ва "Дунё бўйлаб" каналларида рус тилида, "Ёшлар" ва "Узрепорт ТВ" телеканалларида эса инглиз тилида таржима билан узатилади.Жонли эфирни президент матбуот хизматининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифалари орқали ҳам кузатиб бориш мумкин.Ўзбекистон президентининг миллий парламентга илк мурожаатномаси 2017 йил 22 декабрда тақдим этилганди.
https://sputniknews.uz/20221220/shavkat-mirziyoev-30885939.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/1a/54474053_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_a60ca02cae2bfac787c3ebefe6ce4cf0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
шавкат мирзиёев олий мажлис ўзбекистон халқи мурожаатнома
шавкат мирзиёев олий мажлис ўзбекистон халқи мурожаатнома

Шавкат Мирзиёев Олий Мажлис ва халққа мурожаатнома билан чиқади

10:04 26.12.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев обратится с посланием к Олий Мажлису и народу Узбекистана.
Шавкат Мирзиёев обратится с посланием к Олий Мажлису и народу Узбекистана. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.12.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон президентининг Олий Мажлисга мурожаатномаси – мамлакат сиёсий ҳаётидаги энг муҳим воқеа.
ТОШКЕНТ, 26 дек – Sputnik. 26 декабрь, жума куни, соат 11:00 да президент Шавкат Мирзиёев Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига мурожаатномани тақдим этади. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Мурожаатномада мамлакат ҳаётининг ҳар бир жабҳасини янада ривожлантиришга оид йирик ташаббуслар илгари сурилиши ҳамда келгуси йиллардаги энг муҳим вазифалар юзасидан режалар тақдим этилиши кутилмоқда.
Жонли эфир "Ўзбекистон 24", "Ўзбекистон" (сурдотаржима билан), "Маҳалла", "Маданият ва маърифат", "Ўзбекистон тарихи", "Менинг юртим", "Севимли", "Миллий", "Зўр ТВ", "Ренессанс ТВ" телеканалларида намойиш этилади.
Мурожаатнома "Тошкент" ва "Дунё бўйлаб" каналларида рус тилида, "Ёшлар" ва "Узрепорт ТВ" телеканалларида эса инглиз тилида таржима билан узатилади.
Жонли эфирни президент матбуот хизматининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифалари орқали ҳам кузатиб бориш мумкин.
Ўзбекистон президентининг миллий парламентга илк мурожаатномаси 2017 йил 22 декабрда тақдим этилганди.
Обращение Президента Шавката Мирзиёева к Олий Мажлису и народу Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.12.2022
Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга ва халққа мурожаатномаси - онлайн
20 Декабр 2022, 11:02
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0