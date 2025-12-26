ЕОИИ мамлакатлари Индонезияга нима сотиши мумкин

Ўзбекистон
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
ТОШКЕНТ, 26 дек – Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) интеграция ва макроиқтисодиёт вазири Данияр Иманалиев Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатлари Индонезия билан қандай савдо-сотиқ қилиши мумкинлигини маълум қилди, дея хабар беради Sputnik Қирғизистон.Якшанба куни Москвада бўлиб ўтган ЕОИИ давлат раҳбарлари саммитида Индонезия билан эркин савдо тўғрисида битим имзоланди. Бу эса ушбу мамлакатга экспорт қилинадиган деярли барча божхона тўловларини беш баравар камайтиради.Иманалиевнинг сўзларига кўра, қуйидаги товарларга имтиёзлар берилади: дон, балиқ, мол гўшти, сут маҳсулотлари, минерал сув, кўмир, ускуналар ва бошқалар.Ўз навбатида, ЕОИИга Индонезиядан электроника, кийим-кечак, пойабзал ва бошқа маҳсулотлар кириши осонлашади.
Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

