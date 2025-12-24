https://sputniknews.uz/20251224/ukraine-umerov-korruptsiya-janjal-kyiv-qaytish-54429517.html
Умеров коррупция жанжали фонида узоқ муддатдан сўнг Украинага қайтди
Умеров коррупция жанжали фонида узоқ муддатдан сўнг Украинага қайтди
Sputnik Ўзбекистон
Украина расмийлари ва ОАВ коррупцияга жиноий ишларни тергов қилиш жараёнида Умеровнинг номи тилга олинаётганини айтмоқда. Бир ойдан ортиқ хорижда бўлганидан сўнг Киевга қайтиб, Зеленскийга музокаралар юзасидан ҳисобот тақдим этди
2025-12-24T12:38+0500
2025-12-24T12:38+0500
2025-12-24T13:14+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
владимир зеленский
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/18/54428905_0:21:2790:1590_1920x0_80_0_0_03fb2ca6d585e11fd383888046e3c63a.jpg
ТОШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. Украина Миллий хавфсизлик ва мудофаа кенгаши котиби Рустем Умеров коррупция можаросига оид жанжал фонида бир ойдан ортиқ муддат хориж сафарларида бўлганидан кейин Украинага қайтди ва Владимир Зеленскийга АҚШдаги музокаралар якунлари бўйича ҳисобот тақдим этди.Маълумотларга кўра, Умеров ноябрь ойи ўртасида коррупция можароси билан боғлиқ миш-мишлар кучайган пайтда аввал Туркияга, кейин Қатарга расмий ташриф билан йўл олган. У 20 ноябрь куни Украинага қайтган, бироқ орадан икки кун ўтиб, музокара гуруҳи таркибида яна хорижга чиққан. Хусусан, у АҚШнинг Флорида штатига борган, кейин Брюсселда Европа расмийлари билан учрашувлар ўтказган. Ўтган дам олиш кунлари эса АҚШдаги музокараларда иштирок этган.Аввалроқ Украина ОАВлари Украина энергетика соҳасидаги йирик жиноий схеманинг фош этилиши фонида юқори мартабали амалдорларнинг мудофаа соҳасидаги, хусусан, давлат харидларидаги коррупцияга алоқадорлиги ҳақидаги материаллар пайдо бўлиши мумкинлигини таъкидлаган эди. Тергов муносабати билан Рустем Умеровнинг номи тилга олинган. Ихтисослаштирилган аксилкоррупсия прокуратураси Миндич мудофаа соҳасига айнан илгари ҳарбий идора раҳбари бўлган Умеровга "таъсир ўтказиш" орқали аралашганини ва уни Украина Қуролли кучлари учун 5,2 миллион долларга сифатсиз зирҳли нимчалар сотиб олишга кўндирганини маълум қилди.Шунингдек, ОАВ маълумотларига кўра, Рустем Умеров АҚШга сафари чоғида Федерал тергов бюроси (ФТБ) раҳбариятидан тадбиркор Тимур Миндичнинг йирик коррупция ишини тергов қилишда Украина Миллий аксилкоррупция бюросига (НАБУ) ёрдам бермасликни сўраган.Миндич иши10 ноябрь куни НАБУ ва Ихтисослаштирилган коррупцияга қарши прокуратура (САП) энергетика соҳасидаги йирик коррупция схемасини фош этиш бўйича "Midas" деб номланган кенг кўламли операция ўтказилишини эълон қилди. Тергов схеманинг координатори сифатида тадбиркор ва унинг дўсти Владимир Зеленский Миндични кўрсатди. 11 ноябрь куни Миллий хавфсизлик агентлиги Миндичга жиноий ташкилот раҳбари сифатида, шунингдек, Зеленскийнинг дўсти бўлган собиқ бош вазир ўринбосари, собиқ миллий бирлик вазири Алексей Чернишовга биринчи айбловларни эълон қилди. Зеленскийнинг "ҳамёни" деб аталадиган Миндичнинг ўзи тинтувлардан бир неча соат олдин Украинани тарк этган ва Исроилда. 17 ноябрь куни Зеленский идораси раҳбари Андрей Ермак НАБУ ёзувларида Али-Баба лақаби билан пайдо бўлиши мумкинлиги ҳақида маълумот пайдо бўлди. 28 ноябрь куни эрталаб Ермакда тинтув ўтказилди, кечга бориб Зеленский уни ишдан бўшатишга мажбур бўлди, идоранинг янги раҳбари ҳалигача тайинланмади.
https://sputniknews.uz/20251218/ukraine-armiya-jangovor-ruh-tushish-54284110.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/18/54428905_0:0:2480:1859_1920x0_80_0_0_d2300254de79c5d7b4b7cb39248ae27a.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
рустем умеров, украина коррупция можароси, набу тергови, снбо котиби, украина мудофаа соҳаси, давлат харидларида коррупция, тимур миндич, midas операцияси, украина оавлари, умеров хориж сафари, зеленский telegram, украина жиноий иш
рустем умеров, украина коррупция можароси, набу тергови, снбо котиби, украина мудофаа соҳаси, давлат харидларида коррупция, тимур миндич, midas операцияси, украина оавлари, умеров хориж сафари, зеленский telegram, украина жиноий иш
Умеров коррупция жанжали фонида узоқ муддатдан сўнг Украинага қайтди
12:38 24.12.2025 (янгиланди: 13:14 24.12.2025)
Украинада коррупцияга оид жиноий иш фонида Умеровнинг номи тилга олинмоқда. ОАВ маълумотларига кўра, айнан шу жараёнлар унинг маълум муддат Украинада бўлмаслиги билан боғлиқ бўлиши мумкин/
ТОШКЕНТ, 24 дек – Sputnik.
Украина Миллий хавфсизлик ва мудофаа кенгаши котиби Рустем Умеров коррупция можаросига оид жанжал фонида бир ойдан ортиқ муддат хориж сафарларида бўлганидан кейин Украинага қайтди ва Владимир Зеленскийга АҚШдаги музокаралар якунлари бўйича ҳисобот тақдим этди
.
"Рустем Умеров ва Андрей Гнатовнинг (Украина Қуролли кучлари Бош штаби бошлиғи — таҳр.) Америка жамоаси билан ўтказилган учрашувлар натижалари бўйича ҳисоботи тақдим этилди. Ҳозирда бир нечта ҳужжатларнинг тайёрланган қораламалари мавжуд", — дейилади Зеленскийнинг Telegram-каналида.
Маълумотларга кўра, Умеров ноябрь ойи ўртасида коррупция можароси билан боғлиқ миш-мишлар кучайган пайтда аввал Туркияга, кейин Қатарга расмий ташриф билан йўл олган. У 20 ноябрь куни Украинага қайтган, бироқ орадан икки кун ўтиб, музокара гуруҳи таркибида яна хорижга чиққан. Хусусан, у АҚШнинг Флорида штатига борган, кейин Брюсселда Европа расмийлари билан учрашувлар ўтказган. Ўтган дам олиш кунлари эса АҚШдаги музокараларда иштирок этган.
Аввалроқ Украина ОАВлари Украина энергетика соҳасидаги йирик жиноий схеманинг фош этилиши фонида юқори мартабали амалдорларнинг мудофаа соҳасидаги, хусусан, давлат харидларидаги коррупцияга алоқадорлиги ҳақидаги материаллар пайдо бўлиши мумкинлигини таъкидлаган эди. Тергов муносабати билан Рустем Умеровнинг номи тилга олинган. Ихтисослаштирилган аксилкоррупсия прокуратураси Миндич мудофаа соҳасига айнан илгари ҳарбий идора раҳбари бўлган Умеровга "таъсир ўтказиш" орқали аралашганини ва уни Украина Қуролли кучлари учун 5,2 миллион долларга сифатсиз зирҳли нимчалар сотиб олишга кўндирганини маълум қилди.
Шунингдек, ОАВ маълумотларига кўра, Рустем Умеров АҚШга сафари чоғида Федерал тергов бюроси (ФТБ) раҳбариятидан тадбиркор Тимур Миндичнинг йирик коррупция ишини тергов қилишда Украина Миллий аксилкоррупция бюросига (НАБУ) ёрдам бермасликни сўраган.
10 ноябрь куни НАБУ ва Ихтисослаштирилган коррупцияга қарши прокуратура (САП) энергетика соҳасидаги йирик коррупция схемасини фош этиш бўйича "Midas" деб номланган кенг кўламли операция ўтказилишини эълон қилди. Тергов схеманинг координатори сифатида тадбиркор ва унинг дўсти Владимир Зеленский Миндични кўрсатди.
Тергов маълумотларига кўра, жиноий схема иштирокчилари камида 100 миллион долларни "ювган". Худди шу куни НАБУ Миндичнинг квартирасидаги суҳбатлардан парчаларни эълон қила бошлади, уларда коррупция схемалари муҳокама қилинган.
11 ноябрь куни Миллий хавфсизлик агентлиги Миндичга жиноий ташкилот раҳбари сифатида, шунингдек, Зеленскийнинг дўсти бўлган собиқ бош вазир ўринбосари, собиқ миллий бирлик вазири Алексей Чернишовга биринчи айбловларни эълон қилди. Зеленскийнинг "ҳамёни" деб аталадиган Миндичнинг ўзи тинтувлардан бир неча соат олдин Украинани тарк этган ва Исроилда.
17 ноябрь куни Зеленский идораси раҳбари Андрей Ермак НАБУ ёзувларида Али-Баба лақаби билан пайдо бўлиши мумкинлиги ҳақида маълумот пайдо бўлди. 28 ноябрь куни эрталаб Ермакда тинтув ўтказилди, кечга бориб Зеленский уни ишдан бўшатишга мажбур бўлди, идоранинг янги раҳбари ҳалигача тайинланмади.